Seit Juni befindet sich der Ölpreis im freien Fall und handelt derzeit auf einem ähnlichen Niveau wie Ende 2021. Laut Rohstoff- und Öl-Experte Anas Alhajji könnte der Preis pro Barrel (159 Liter) sogar in Richtung seiner Corona-Tiefs fallen. Zur Erinnerung: Dieser lag zwischenzeitlich im negativen Bereich.Auf zehn bis 15 Dollar könnte der Ölpreis laut dem Experten fallen. Allerdings nur, falls das Öl-Kartell OPEC in seiner Sitzung am kommenden Sonntag keine weitere Drosselung der Produktion beschließt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...