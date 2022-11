Die Fundamenta Group übernimmt den Vermögensverwalter Belevédère Asset Management. Die bisherigen Aktionäre der Belvédère beteiligen sich im Gegenzug an dem Immobilien Asset Manager.Zug / Glarus - Die auf das ganzheitliche Asset Management von Immobilien spezialisierte Fundamenta Group Holding AG übernimmt 100% der Aktien der Belvédère Asset Management AG. Im Gegenzug beteiligen sich die bisherigen Aktionäre der Belvédère an der Fundamenta Group. Damit entsteht eine führende unabhängige Vermögensverwaltungsgruppe, die ein breites Spektrum an attraktiven Anlageklassen abdeckt.

