DÜSSELDORF (dpa-AFX) - In Nordrhein-Westfalen (NRW) hat sich die Inflation abgeschwächt. Im November seien die Verbraucherpreise im Jahresvergleich um 10,4 Prozent gestiegen, teilte das Statistische Landesamt am Dienstag mit. Im Oktober hatte die Teuerungsrate noch bei 11,0 Prozent gelegen.

Im Monatsvergleich gingen die Verbraucherpreise um 0,8 Prozent zurück, wie es weiter hieß. Die Preisdaten aus NRW fließen in die erste Schätzung des Statistischen Bundesamtes für die Preisentwicklung in Deutschland ein, die am Nachmittag veröffentlicht wird.

Nach Einschätzung von Experten der Dekabank ist der Rückgang der Inflation in NRW deutlicher als erwartet ausgefallen. Dies dürfte der Spekulation auf eine weitere deutliche Zinserhöhung durch die Europäische Zentralbank (EZB) um 0,75 Prozentpunkten im Dezember einen Dämpfer verleihen und den Kursen deutscher Bundesanleihen Auftrieb geben. "Der deutlicher als erwartete Rückgang der Inflation in NRW bietet dem Bund Future zum Handelsstart Unterstützung", heißt es im Marktkommentar der Dekabank./jkr/stk