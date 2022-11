Basel, Schweiz (ots/PRNewswire) -EGK nutzt die Lyfegen-Plattform, um komplexe Preismodelle für die On- und Off-Label-Verwendung von mehr als 80 Medikamenten zu verwalten.Lyfegen, ein globales Healthtech-SaaS-Unternehmen, das den weltweiten Übergang von einer volumen- zu einer wertbasierten (value-based) Gesundheitsversorgung für hochpreisige Arzneimittel vorantreibt, gab heute bekannt, dass die EGK-Gesundheitskasse sich seinem Portfolio von Versicherungspartnern anschliesst, um alle ihre Verträge zur wertbasierten Preisgestaltung für hochpreisige Arzneimittel effizient, sicher und transparent auszuführen.Die Schweiz, mit den vierthöchsten Arzneimittelausgaben pro Kopf, gab in den ersten neun Monaten des Jahres 2022 8 Milliarden Franken (8,1 Milliarden Euro) für Medikamente aus, die für bestimmte Krankheiten verschrieben wurden. Um die hohen Arzneimittelausgaben zu bekämpfen, hat die Schweiz in den letzten fünf Jahren eine wachsende Zahl von Rabattmodellen für den On- und Off-Label-Einsatz von Medikamenten eingeführt. Die Komplexität der Preismodelle führt jedoch dazu, dass die Versicherer Millionenbeträge für die Überwachung und Beurteilung der Preismodelle ausgeben, was zu entgangenen Rabatten in zwei- bis dreistelliger Millionenhöhe führt.Mit der Software von Lyfegen kann die EGK mit minimalem Aufwand und maximaler Transparenz Rabatte aus 141 Medikamentenpreismodellen von 32 Herstellern identifizieren und einfordern. Dazu gehören Fälle von seltenen oder chronischen Krankheiten, vielversprechende Therapien, die ausserhalb der zugelassenen Indikation eingesetzt werden können, oder neue Medikamente, die in der Schweiz noch nicht erhältlich oder zugelassen sind. Die Plattform von Lyfegen adressiert die Bedürfnisse der Schweizer Krankenversicherer nach Kosteneffizienz und Digitalisierung. Sie hilft, bestehende Komplexitäten im System zu lösen und wirkt hohen Versicherungsprämien entgegen."Wir freuen uns, die EGK zu unterstützen und eine aktive Rolle bei der Bewältigung der zunehmenden Komplexität von Medikamentenpreismodellen zu übernehmen, um den nachhaltigen Zugang zu innovativen Medikamenten und Therapien in der Schweiz zu unterstützen", sagte Nico Mros, CXO und Mitgründer von Lyfegen. "Indem wir uns darauf konzentrierten, die Implementierung der Plattform so einfach wie möglich zu gestalten und auf die EGK einzugehen, konnten wir schnell Ergebnisse präsentieren und die Zusammenarbeit erfolgreich starten!""Mit der Lyfegen-Plattform baut die EGK ihren Fokus auf Nachhaltigkeit und Effizienz zum Wohle ihrer Versicherten weiter aus", sagt Carolina Pirelli, Head of Benefits & deputy CEO bei der EGK. "Die immer grösser werdende Zahl von Preismodellen für Medikamente stellt die Versicherer vor Herausforderungen in Bezug auf Ressourcen und Prozesse. Mit der automatisierten Verarbeitung von Preismodellen über die Lyfegen-Plattform können wir unsere aktuellen Anforderungen perfekt erfüllen und sehen uns mit der Flexibilität, dem Fokus und dem Verständnis von Lyfegen in guten Händen."Über LyfegenLyfegen ist ein globales SaaS-Analyseunternehmen im Gesundheitsbereich, das eine Plattform für wert- und ergebnisbasierte Verträge für Medikamente, Therapien und Medizingeräte anbietet.Krankenversicherungen, Pharma- und Medizintechnikunternehmen sowie Spitäler nutzen die sichere Plattform für Tausende von Preismodellen in der Schweiz, Europa, dem Nahen Osten und Nordamerika. Die Lyfegen Plattform unterstützt die Verhandlungen und ermöglicht die automatisierte Ausführung von wertbasierten Preismodellen durch die Analyse von real-world Daten durch intelligente, lernfähige Algorithmen.Weltweit renommierte Krankenversicherungen, Spitäler, Pharma- und Medizintechnikunternehmen haben die zum Patent angemeldete Plattform von Lyfegen bereits implementiert, um wertbasierte Preismodelle für Medikamente, Therapien und Medizingeräte zu skalieren und damit den Zugang zu Behandlungen sowie Therapieergebnisse für Patienten zu verbessern.Lyfegen wurde von Personen mit jahrzehntelanger Erfahrung in den Bereichen Gesundheitswesen, Pharma und Technologie gegründet und leistet Pionierarbeit bei der Umstellung von der volumenbasierten und kostenpflichtigen Gesundheitsversorgung auf die wertbasierten Gesundheitsversorgung. Weitere Informationen finden Sie unter www.lyfegen.com.Über EGKÜber die EGK-GesundheitskasseDie EGK-Gesundheitskasse ist ein KMU-Krankenversicherer mit Sitz in Laufen (BL). Die EGK-Gruppe umfasst die EGK Grundversicherungen AG (Grundversicherung nach KVG), die EGK Privatversicherungen AG (Zusatzversicherung nach VVG) sowie die EGK Services AG (Verwaltung). Sie versichert schweizweit rund 100'000 Personen in der Grundversicherung, 80% von diesen verfügen auch über eine EGK-Zusatzversicherung.Natürlichkeit und Nachhaltigkeit gehören zur Werthaltung der EGK. Sie gilt als Pionierin beim uneingeschränkten Zugang zu exzellenter Komplementärmedizin. 