Britisches Fintech-Unternehmen nutzt SaaS-AML-Lösung von ThetaRay zum Schutz seiner Plattform gegen bekannte und unbekannte Geldwäschekriminalität

ClearBank, die größte Plattform der nächsten Generation für Clearing und Embedded-Banking in Großbritannien, und ThetaRay, ein Anbieter von KI-gestützter Technologie zur Transaktionsüberwachung, gaben heute bekannt, dass sie im Bereich der cloud-nativen Überwachung zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) zusammenarbeiten wollen, um ClearBank mit der robusten und branchenführenden KI-Lösung von ThetaRay vor Finanzkriminalität zu schützen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221129005169/de/

ClearBank logo

Im Rahmen der Vereinbarung wird ClearBank die AML-Überwachung transformieren, um mit der SaaS-AML-Lösung SONAR von ThetaRay ein vollumfänglich cloud-natives Programm einzurichten. Das cloud-native SONAR-System gibt ClearBank die Flexibilität, Abläufe zu skalieren und eine schnellere und sicherere Verarbeitung höherer Transaktionsvolumina auf seiner Plattform zu unterstützen.

ClearBank ist die erste bewährte und lückenlos regulierte, cloud-native Clearingbank in Großbritannien, die mit mehr als 200 Finanzinstitutionen und Fintech-Kunden zusammenarbeitet, 13 Millionen Konten führt und Guthaben in Höhe von 3 Mrd. GBP verwaltet.

"Das durch künstliche Intelligenz (KI) und Technologie für maschinelles Lernen gestützte AML-System von ThetaRay verschafft uns einen Vorteil, mit dem wir neue Finanzpartnerschaften gewinnen und das Potenzial unseres Geschäftsmodells erschließen können, um unseren Kunden in Großbritannien, Europa und darüber hinaus positive und sinnvolle Veränderungen bringen zu können", so Nigel Walder, Chief Operating Officer, ClearBank. "Die risikobezogenen analytischen Fähigkeiten von ThetaRay können verborgene Finanzkriminalität in den Daten von Transaktionen erkennen, die durch komplexe Finanznetzwerke laufen, einschließlich bekannter und unbekannter Typologien."

ThetaRay wurde von ClearBank als bester Partner gewählt, da es eine SaaS-Lösung mit API-gestützter Integration und Skalierbarkeit bietet, die mit einem intuitiven Ermittlungsprogramm von Analysten für die Erstlinienanalyse genutzt werden kann.

"Es ist uns eine Ehre, einen Partner wie ClearBank zu haben, der eine führende Rolle im Bereich der Banking-Innovation spielt, die Kosten senkt und Reibungspunkte mit cloud-nativen Finanzdiensten reduziert. Unsere beiden Unternehmen verfügen über großartige Synergien und wir freuen uns auf eine langfristige Beziehung, um die Finanzbranche auszudehnen", erklärte Mark Gazit, CEO von ThetaRay. "Unsere vollständig skalierbare SaaS-Lösung verschafft Fintech-Anbietern im Zahlungsverkehr betriebliche Vorteile, mit denen sie zuverlässige globale Transaktionen erzielen können, ohne sich um die Instandhaltung zusätzlicher Infrastruktur zu kümmern. Und gleichzeitig werden Auflagen eingehalten, Kundenerlebnisse verbessert und neue Umsatzquellen in Kürze erschlossen."

Die preisgekrönte SONAR-Lösung von ThetaRay basiert auf einer unternehmenseigenen Form von künstlicher Intelligenz künstlicher Intelligenz mit Intuition, die menschliche Voreingenommenheit ersetzt und dem System damit die Fähigkeit verschafft, Anomalien zu erkennen und unbekannte Faktoren außerhalb normaler Verhaltensmuster zu finden, einschließlich völlig neuer Typologien. Fintech-Unternehmen und Banken werden damit in die Lage versetzt, einen risikobasierten Ansatz umzusetzen, um wirklich verdächtige Aktivitäten wirksam zu identifizieren und ein umfassendes Bild von Kundenidentitäten zu erstellen, auch über komplexe, grenzüberschreitende Transaktionspfade hinweg. Dies ermöglicht die schnelle Aufdeckung bekannter und unbekannter Geldwäschebedrohungen und eine bis zu 99-prozentige Verringerung falsch-positiver Ergebnisse im Vergleich zu regelbasierten Lösungen.

Über ClearBank

ClearBank ist eine speziell entwickelte Plattform für Clearing und Embedded Banking. Über ihre Banklizenz und intelligente, robuste Technologielösungen versetzt ClearBank ihre Partner in die Lage, den Kunden Zahlungs- und innovative Bankdienste in Echtzeit anzubieten. ClearBank besitzt die Zulassung der britischen Prudential Regulation Authority und wird von der britischen Financial Conduct Authority und der Prudential Regulation Authority (Financial Services Registriernummer: 754568) reguliert.

Besuchen Sie www.clear.bank für weitere Informationen.

Über ThetaRay

Die KI-gestützte Transaktionsüberwachungslösung SONAR von ThetaRay, die auf "künstlicher Intelligenz mit Intuition" basiert, ermöglicht Banken und Fintechs, die Erweiterung ihrer Geschäftsmöglichkeiten und die Steigerung ihrer Umsatzerlöse durch sichere und zuverlässige grenzüberschreitende Zahlungen. Die bahnbrechende Lösung verbessert auch die Kundenzufriedenheit, senkt die Compliance-Kosten und erhöht die Risikoabdeckung. Finanzunternehmen, die auf sehr heterogene und komplexe Ökosysteme setzen, profitieren in hohem Maße von den unerreicht niedrigen falsch-positiven Ergebnissen und hohen Erkennungsraten von ThetaRay.

Weitere Informationen unter www.thetaray.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221129005169/de/

Contacts:

Nina Gilbert, ThetaRay

nina.gilbert@thetaray.com