NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nestle auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 120 Franken belassen. Dies schrieb Analyst Bruno Monteyne am Dienstag in einer Reaktion auf den Dreijahresplan der Schweizer anlässlich des Kapitalmarkttags. Der Fokus der Veranstaltung dürfte darin liegen, Vertrauen in die Nachhaltigkeit des Wachstums zu schaffen, so der Experte./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.11.2022 / 07:04 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.11.2022 / 07:04 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0038863350

