Preise in NRW sinken zum Vormonat - Jahresrate steigt

Die Verbraucherpreise in Nordrhein-Westfalen (NRW) sind im November gegenüber dem Vormonat gesunken, doch im Jahresvergleich erhöhte sich die Inflationsrate. Wie das Statistische Landesamt meldete, sanken die Preise für Güter des täglichen Bedarfs um 0,8 Prozent gegenüber dem Vormonat. Die Jahresrate stieg indes von 10,1 auf 10,4 Prozent. Der Preis für Heizöl sank im Vergleich zum Vormonat um 9,8 Prozent, feste Brennstoffe wurden um 9,5 Prozent günstiger. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen unter anderem die Preise für Haushaltsenergien um 62,9 Prozent, darunter Gas um 102,1 Prozent und feste Brennstoffe um 95,6 Prozent. Heizöl verteuerte sich um 54,3 Prozent.

Hohe Inflation lässt Reallöhne im dritten Quartal sinken

Die hohe Inflation frisst die Lohnsteigerungen in Deutschland auf. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) meldete, lagen die nominalen Löhne im dritten Quartal 2022 zwar um 2,3 Prozent höher als im Vorjahresquartal, aber zugleich stiegen die Verbraucherpreise um selben Zeitraum um 8,4 Prozent. Preisbereinigt ermittelte Destatis einen Lohnrückgang von 5,7 Prozent.

Ifo-Institut: Weniger Firmen wollen ihre Preise erhöhen

Weniger Unternehmen als im Vormonat planen demnächst ihre Preise zu erhöhen. Das geht aus der aktuellen Umfrage des Ifo-Instituts hervor, wie das Institut mitteilte. Die Ifo-Preiserwartungen sanken demnach für die Gesamtwirtschaft im November auf 46,7 Punkte von saisonbereinigt korrigiert 51,3 im Oktober. Mit Blick auf das Weihnachtsgeschäft berichte jedoch der Spielwarenhandel (94,4) deutlich öfter als im Vormonat (korrigiert 75,4), dass er seine Preise erhöhen wolle. Auch Lebensmitteleinzelhändler (95,1) und Schreibwarenhändler (96,1) planten besonders häufig Anhebungen, ebenso die Drogerien (92,4) und die Hersteller von Bekleidung (91,9).

Nagel: Bundesbank erwartet für 2023 hohe Inflation

Die Deutsche Bundesbank rechnet nach den Worten ihres Präsidenten für das laufende und das kommende Jahr mit deutlich höheren Inflationsraten als im Juni offiziell prognostiziert. Nagel sagte laut veröffentlichtem Redetext bei einer Rede beim Wirtschaftsrat der CDU-Sektion Karlsruhe/Bruchsal: "Für Deutschland rechnen unsere Fachleute im Durchschnitt des laufenden Jahres mit einer Inflationsrate von mehr als 8-1/2 Prozent gemessen am Harmonisierten Verbraucherpreisindex. Auch im kommenden Jahr dürfte die Inflationsrate mit über 7 Prozent noch viel zu hoch bleiben."

Bullard: Leitzins dürfte bis 2024 hinein über 5 Prozent bleiben

Nach Ansicht von James Bullard, Präsident der Fed-Filiale von St. Louis, wird die US-Notenbank ihren Leitzins wahrscheinlich für den größten Teil des Jahres 2023 und bis ins Jahr 2024 hinein über 5 Prozent halten müssen, um die Inflation erfolgreich einzudämmen. Bullard antwortete damit auf die Frage in einem Interview mit dem Finanzinformationsdienstleister MarketWatch, wie lange der Leitzins in der Spanne von 5 bis 7 Prozent bleiben müsse.

Williams: Kampf gegen Inflation könnte bis 2024 andauern

Der Präsident der Federal Reserve von New York, John Williams, rechnet zwar im kommenden Jahr mit einem Nachlassen des Inflationsdrucks. Er warnte aber, dass die Notenbank die Inflation weiterhin werde bekämpfen müssen, weil die Teuerung auch dann noch weiter über dem Ziel der Fed von 2 Prozent liegen dürfte. "Es gibt immer noch Arbeit", sagte Williams laut Redemanuskript.

Chinas Regulierer verstärken Hilfe für Immobiliensektor - Aktien steigen

Die Aktien von chinesischen Immobilienentwicklern legten zu, nachdem Chinas Aufsichtsbehörden neue Maßnahmen zur Erweiterung der Kanäle für die Eigenkapitalfinanzierung der Unternehmen angekündigt haben. Dadurch soll der angeschlagene Sektor unterstützt werden. Die chinesische Wertpapieraufsichtsbehörde teilte mit, dass sie börsennotierten Immobilienunternehmen nun die Ausgabe von Aktien sowie Fusionen und Übernahmen, Umstrukturierungen und Refinanzierungen über nicht-öffentliche Emissionen gestatten wird, um den Immobilienmarkt zu unterstützen.

Nahles: "Deutschland ist ein Einwanderungsland"

Die Chefin der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles, hat deutlich mehr Migration gefordert. "Es gibt wegen des demografischen Wandels kein Szenario, wo wir ohne größere Einwanderung auskommen", sagte Nahles der Süddeutschen Zeitung. "Wir brauchen im Saldo 400.000 zusätzliche Arbeits- und Fachkräfte im Jahr. Deutschland ist ein Einwanderungsland." Ausländische Arbeitskräfte müssten hierzulande noch immer vergleichsweise viele Hürden nehmen. Das beginne bei Engpässen bei der Visavergabe und gehe über unterbesetzte Ausländerämter und die Anerkennung der Abschlüsse bis zu sprachlichen Barrieren.

USA kündigen Raketenverkauf an Finnland in Höhe von 323 Mio USD an

Das US-Verteidigungsministerium hat den geplanten Verkauf von Raketen im Wert von 323 Millionen Dollar an den Nato-Beitrittsbewerber Finnland angekündigt. Der Verkauf werde die finnischen "Luft-Luft- und Luft-Boden-Waffenfähigkeiten verbessern und sich positiv auf die US-Beziehungen zu den Ländern der nordischen Region auswirken", erklärte das Pentagon. Es sei eine Verkaufsgenehmigung für taktische Raketen der Typen AIM 9X und AGM-154 an Finnland erteilt worden.

Russland sagt Gespräche zu Rüstungskontrolle ab

Russland hat laut US-Beamten die für diese Woche geplanten Rüstungskontrollgespräche verschoben. Dies bedeutet einen erneuten Rückschlag für die Bemühungen, den letzten großen Atomwaffenvertrag zwischen Washington und Moskau zu stärken. Auf US-Seite hatte man gehofft, dass das für Dienstag in Kairo angesetzte Treffen zur Wiederaufnahme der Inspektionen im Rahmen des New-START-Vertrags führen würde, der Langstrecken-Atomwaffen der USA und Russlands beschränkt.

Japans Regierungschef kündigt deutlich höhere Militärausgaben an

Der japanische Regierungschef Fumio Kishida hat vor dem Hintergrund geopolitischer Spannungen mit China und jüngster Raketentests durch Nordkorea sein Kabinett angewiesen, die Militärausgaben deutlich zu erhöhen. "Wir werden haushaltspolitische Maßnahmen ergreifen, um die Ausgaben für Verteidigung und andere Ausgaben bis 2027 auf 2 Prozent des derzeitigen Bruttoinlandsprodukts zu erhöhen", sagte Verteidigungsminister Yasukazu Hamada nach Gesprächen mit Kishida vor Journalisten.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweden 3Q BIP +0,6% gg Vorquartal

Schweden 3Q BIP PROGNOSE: +0,5% gg Vorquartal

Schweden 3Q BIP +2,5% gg Vorjahr

Schweden 3Q BIP PROGNOSE: +2,8% gg Vorjahr

Japan/Einzelhandelsumsatz Okt +4,3% gg Vorjahr

Japan/Einzelhandelsumsatz Supermärkte Okt +4,1% gg Vj

Japan/Arbeitslosenquote Okt 2,6% (PROG: 2,5%)

