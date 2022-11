Emittent / Herausgeber: Donner & Reuschel AG, D&R Vermögensverwalter HUB / Schlagwort(e): Fonds/ESG

Erneut 3 von 3 Sternen: Der avesco Sustainable Hidden Champions Equity Fonds erhält FNG-Siegel wiederholt in der Bestbewertung



29.11.2022 / 09:33 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Erneut 3 von 3 Sternen: Der avesco Sustainable Hidden Champions Equity Fonds erhält FNG-Siegel wiederholt in der Bestbewertung

Berlin, 29.11.2022

Das zweite Jahr in Folge erhält die Berliner Fondsboutique avesco Sustainable Finance AG für ihren Publikumsfonds, den avesco Sustainable Hidden Champions Equity Fonds (SHC-Fonds), das FNG-Siegel für nachhaltige Investmentfonds. Der Fonds überzeugte erneut durch seine anspruchsvolle und umfassende Nachhaltigkeitsstrategie, wofür er mit der Höchstbewertung von drei Sternen ausgezeichnet wurde. Höchste Punktzahl erzielt der Fonds dazu und damit avesco in den Bereichen "Institutionelle Glaubwürdigkeit", "Produktstandards" sowie "Portfolio-Fokus" (Auswahl- und Dialogstrategie, KPIs).

"Wir freuen uns, auch in diesem Jahr die drei Sterne des FNG-Siegels erhalten zu haben. Auch wenn es nun das zweite Mal ist, ist das keine Selbstverständlichkeit: Die Nachhaltigkeitsstandards und damit auch das FNG-Siegel entwickeln sich weiter. So müssen auch wir uns weiterentwickeln, immer am Puls der Regulatorik und in Auseinandersetzungen mit den KundInnenwünschen. Auch unsere Hidden Champions müssen mithalten, wobei wir ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ich freue mich darauf, diese Herausforderung auch im nächsten Jahr wieder anzunehmen", so Dr. Sandra Derissen, Head of Sustainability Analysis SHC-Fonds.

Oliver N. Hagedorn, Gründer und CEO von avesco und Dr. Sandra Derissen nahmen die Auszeichnung am 24. November 2022 bei der Vergabefeier auf dem Römerberg in Frankfurt am Main entgegen.

Auch Oliver N. Hagedorn ist sich sicher: "Avantgarde ist eines unserer drei strategischen Unternehmensziele. Die Validierung unseres Anspruchs durch das höchste FNG-Siegel bestätigt, dass die avesco eigene Nachhaltigkeitsmethodik Avantgarde ist und wir auf dem richtigen Weg sind".

Informationen zum FNG-Siegel:

Das FNG-Siegel ist der Qualitätsstandard für nachhaltige Geldanlagen im deutschsprachigen Raum. Es hilft, ernst gemeinte und glaubwürdige Angebote im Bereich nachhaltiger Geldanlagen zu finden. Die Glaubwürdigkeit des FNG-Siegels wird untermauert durch eine unabhängige Prüf- und Bewertungsarbeit der Universität Hamburg und der zusätzlichen Überwachung durch ein externes Komitee, mit Vertretern des WWF Deutschland, der Universität Augsburg, des GIIN und der österreichischen ÖGUT.



Über die avesco Sustainable Finance AG

Das Wertpapierinstitut avesco wurde 1999 gegründet. 2011 fiel die strategische Entscheidung, das Unternehmen auf nachhaltige und wirkungsorientierte Vermögensanlagen auszurichten. Im Einklang mit den Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen investiert avesco vorrangig in Geschäftsmodelle, die das Wirtschaftswachstum fördern, Disparitäten im Lebensstandard reduzieren und Chancengleichheit schaffen. Alles rund um das Thema Nachhaltigkeit bei avesco sowie aktuelle Informationen zu den Produkten sind unter avesco.de abrufbar.

Pressekontakt:

Elisabeth Schaper

Head of Product Marketing & Content

Mohrenstraße 34

10117 Berlin

+49 30 288767-14

marketing@avesco.de

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.