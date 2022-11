Datum der Anmeldung:

28.11.2022



Aktenzeichen:

B4-140/22



Unternehmen:

Best Holding GmbH & Co. KG, Mühlheim, Sorg Verwaltungs GmbH & Co. KG, Ebern, Rudolf Gelder GmbH & Co. KG, Haßfurt, Groh & Göthling Grundbesitz GmbH & Co. KG, Hofheim a. T. und Weitere; Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens



Produktmärkte:

Erwerb und Halten von Beteiligungen an Unternehmen strategische Führung einschließlich Planung Organisation und Kontrolle der Unternehmensgruppe



Bundesländer/Unternehmenssitz:

Hessen

