München (ots) -Deshalb ruft die Hilfsorganisation SOS-Kinderdörfer gemeinsam mit CEWE die Menschen in Deutschland zu Spenden auf. Das Besondere daran: Alle Spenden, die am 29. November bis 24 Uhr bei den SOS-Kinderdörfern weltweit eingehen, werden verdoppelt. CEWE hat dafür insgesamt 50.000 Euro eingeplant.Das macht diesen Tag zu einem perfekten Anlass, für SOS-Kinderdörfer weltweit zu spenden. Geben Sie gemeinsam mit uns Kindern auf der ganzen Welt eine Chance, zu eigenständigen und verantwortungsvollen Persönlichkeiten heranzuwachsen, die ihr soziales Umfeld positiv beeinflussen.Denn: Die frühe Förderung und Bildung von Kindern sind das beste Investment in eine bessere Zukunft und nachhaltiges Wachstum.Und so funktioniert es:1. Klicken Sie auf das Spendenformular (https://www.sos-kinderdoerfer.de/spende) der SOS-Kinderdörfer weltweit.2. Spenden Sie einen Beitrag Ihrer Wahl.3. CEWE legt den gleichen Beitrag nochmal drauf (bis zu einer Gesamtsumme von 50.000 Euro).4. Ihre Spende kommt doppelt bei den Kindern an.Pressekontakt:Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Boris BreyerPressesprecherSOS-Kinderdörfer weltweitTel.: 0160 - 984 723 45E-Mail: boris.breyer@sos-kd.orgwww.sos-kinderdoerfer.deOriginal-Content von: SOS-Kinderdörfer weltweit, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/1658/5381919