Hamburg (ots) -Norwegen und Skandinavien nachhaltig erkunden! Per Bahn, im E-Leihwagen oder mit dem Akku-betriebenen Schiff. Norway ProTravel veröffentlicht in diesen Tagen das neue Programm für 2023 und setzt erstmals auch auf einen möglichst minimalen ökologischen Fußabdruck. Und dennoch reicht die Bandbreite der Gruppen- und Einzelreisen über Norwegen mit den Lofoten, Schweden und Finnland in quasi alle Regionen Skandinaviens. Spannend sind neben den PKW-Rundreisen im E-Auto auch Kombinationen aus Bahn- und Schiffsreisen.Für die Routen in die spektakulären Fjorde Norwegens kooperiert Norway ProTravel mit den Neubauten von Havila Voyages, die emissionsarm und mit modernster Akku-Technologie die legendäre Postschiffroute befahren.Lagerfeuer, Gletscher, Wälder und Ferienhäuser an traumhaften Seenlandschaften sind fester Bestandteil vieler Reisen, die entweder als Gruppenreisen oder individuelle Rundreisen möglich sind. Und wer mag, kann im Eis-Hotel übernachten oder in den Wintermonaten Polarlichter bewundern.Das neue Programm von Norway ProTravel für Norwegen, Schweden und Finnland ist jetzt in allen Reisebüros erhältlich, bis zum Jahresende gelten lohnenswerte Frühbucher-Vorteile.Weitere Informationen: norwayprotravel.de oder Telefon: 040 - 28 66 87 170Norway ProTravel mit Sitz in Hamburgist ein Tochterunternehmen der seit einem Vierteljahrhundert erfolgreich etablierten Iceland ProTravel Group, dem größten auf Island und Skandinavien spezialisierten Reiseveranstalter mit sechs europäischen Standorten.