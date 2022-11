Überbrückung der Bedürfnisse der Branche und innovative Fintech-Lösungen, um Spediteuren in ganz Europa Zugang zu Finanzierungen mit einem einzigen Klick zu bieten

Lange Zahlungsfristen waren bereits eines der häufigsten Probleme im Transportgewerbe. Speziell in Polen dauert es im Durchschnitt 45 bis 60 Tage, bis die Spediteure ihr Geld nach der Ausstellung einer Rechnung erhalten. Angesichts der beispiellos steigenden Kraftstoff- und Transportkosten können es sich viele Spediteure jedoch einfach nicht leisten, so lange auf die Bezahlung ihrer Transportleistungen zu warten. Dies wird zu einer Bedrohung für die Geschäftskontinuität, und die Zahl der Insolvenzen unter den Spediteuren steigt.

FastPayment ist eine Lösung zur Überwindung langer Zahlungsfristen. Es handelt sich um eine sichere Lösung, und das gesamte Verfahren zur Beantragung kurzfristiger Finanzierungen für bestimmte Rechnungen erfolgt zu 100 online und ohne komplizierte Formalitäten, so dass die Auszahlung innerhalb weniger Stunden erfolgt.

Die Einführung von FastPayment in Polen ist eine Erweiterung des Dienstes, der bereits in Spanien und den Benelux-Ländern erfolgreich läuft. Als echte paneuropäische Frachtenbörse ist es von entscheidender Bedeutung, ein Ökosystem von Finanzdienstleistungen anzubieten, das in ganz Europa genutzt werden kann. Aus diesem Grund hat Alpega stark in den eigenen Betrieb sowie in Partnerschaften mit verschiedenen Finanzdienstleistern investiert. Auf diese Weise kann Alpega eine solide europäische Abdeckung und gleichzeitig eine nahtlose Erfahrung für alle europäischen Kunden bieten.

"Wenn wir unsere Kunden befragen, stellen wir fest, dass viele KMU nicht mit bankenunabhängigen Finanzlösungen wie Factoring vertraut sind oder glauben, dass ihr Unternehmen eine solche Dienstleistung nicht in Anspruch nehmen kann", sagt Fabrice Douteaud, Geschäftsführer von Teleroute. "Indem wir FastPayment über Teleroute anbieten, beseitigen wir diese Barriere und helfen den Unternehmen direkt. Wir haben uns mit unseren Kunden zusammengesetzt, uns ihre Bedenken angehört und eine Lösung entwickelt, die leicht zugänglich ist."

FastPayment ist Teil eines umfassenderen Ökosystems von Finanzdienstleistungen für Spediteure, die von den Alpega-Frachtenbörsen angeboten werden, darunter der Versicherungsdienst Payment Guarantee und der gütliche Schuldenvermittlungsdienst Debt Mediation Service für Transportanbieter. Diese beiden Dienstleistungen vermindern das Risiko eines Zahlungsausfalls durch den Schuldner und können vollständig online über die Frachtenbörsen beantragt werden.

Als führende europäische Fracht- und Fahrzeugbörse für nationale und internationale Routen bietet Teleroute täglich mehr als 350.000 Möglichkeiten für Spediteure, ihre Lkw zu füllen, mehr Geschäft zu machen und Leerfahrten zu reduzieren. Letzteres steht im Einklang mit dem Bestreben von Alpega nach einer umweltfreundlichen Mobilität: Heute sind europaweit 40 der Lkw auf den Straßen leer, was 20 der Staus auf den Autobahnen verursacht und jährlich 120 Millionen Tonnen CO2 in die Umwelt bläst. Um diese Menge an Emissionen auszugleichen, müsste man 4,3 Milliarden Bäume pro Jahr pflanzen.

Über Alpega

Die Alpega Gruppe ist ein weltweit führendes Logistik-Softwareunternehmen, das modulare Lösungen für alle Anforderungen an Transport und logistische Komplexität bietet. Durch Integrieren der besten Lösungen und Marktexpertise ist es der Alpega Gruppe gelungen, die branchenweit einzige skalierbare End-to-End-Softwaresuite zu entwickeln.

Das Alpega TMS versetzt Transportprofis in die Lage, den gesamten Logistik- und Supply-Chain-Prozess zu steuern. Es verwandelt globale und lokale Lieferketten in kollaborative Ökosysteme, in denen alle beteiligten Parteien zusammenkommen. Die einzigartige Skalierbarkeit des TMS und eigenständige Best-in-Breed-Lösungen von Alpega gewährleisten, dass Verlader von einem System profitieren, das sich parallel zu ihren Anforderungen entwickelt, unabhängig von der Komplexität ihrer Logistikprozesse. TenderEasy ist eine erstklassige Lösung für die Beschaffung von Transportanbietern und ermöglicht die Beschaffung von Luft-, Straßen- und Seetransporten. Die Frachtenbörsen 123cargo, Teleroute und Wtransnet sind führende europäische Marktplätze, auf denen Spot-Lieferungen und freie LKW-Kapazitäten zusammentreffen.

Mithilfe dieser Plattformen und der darauf vorhandenen Daten sowie unseres Know-hows aus mehr als 30 Jahren Transporterfahrung können wir es Unternehmen ermöglichen, ihre Lieferkettenplanung und Durchführung zu optimieren bei niedrigeren Kosten und höherer Transparenz. Die Kombination der Lösungen von Alpega schafft Mehrwert für unsere Kunden. Die 85.000 Frachtführer und 350.000 Mitglieder unserer Community sind jeden Tag elektronisch miteinander verbunden, um kritische Transportprozesse erfolgreich abzuwickeln. Alpega ist in 80 Ländern der Welt präsent und beschäftigt über 500 Mitarbeiter mit 31 unterschiedlichen Nationalitäten.

Nähere Informationen: www.alpegagroup.com

