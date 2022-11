Denkt man an Sport, dreht sich zurzeit alles um Fußball in Katar. Auch die Big Player Adidas und Puma kommen in den Sinn, die jüngst mit dem CEO-Wechsel von Bjørn Gulden Wirbel machten. Doch das Sportbusiness ist mehr als eine Handvoll großer Konzerne. Wie breit, kann diese Woche (28. bis 30.11.) in Bayern bestaunt werden, wo sich auf der B2B-Plattform ISPO Munich endlich die globale Sportmarkenwelt zu ihre Leitmesse wieder trifft. Mit dabei: deutsche Outdoormarken wie Jack Wolfskin, Vaude, Lowa und Deuter, an denen kein Wander- und Freiluftaktiver vorbeikommt. Unter dem Motto "New Perspectives on Sports" will die Branche nach zweijähriger Corona-Pause über Lösungen für große Zukunftsfragen brüten.Geschäftlich sieht es nicht schlecht aus. Im Januar sagte McKinsey dem europäischen Sportartikelmarkt bis 2025 noch 6% Wachstum pro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...