Bonn (www.anleihencheck.de) - Überraschenderweise ließ der Anstieg der Erzeugerpreise in Deutschland im Oktober aufgrund der sinkenden Energiepreise nach, so die Analysten von Postbank Research.Im Vergleich zum Vormonat seien die Erzeugerpreise um 4,2% gefallen. Es habe sich um den ersten Rückgang im Monatsvergleich seit April 2020 gehandelt. Im Jahresvergleich habe der Anstieg zwar immer noch bei 34,5% gelegen, aber erneut deutlich unter dem Wert des Vormonats. In Anbetracht der Volatilität der Energiepreise bleibe abzuwarten, ob dieser Trend nachhaltig sei und sich auch in den Verbraucherpreisen niederschlagen werde, die - ohne Energie - weiter gestiegen seien. Diese Woche erhalten wir die erste Schätzung für den Monat November, so die Analysten von Postbank Research. Die Ökonomen würden in Deutschland eine Inflationsrate von +12,2% (harmonisierte Verbraucherpreisinflation) erwarten, womit auch ein neues Rekordhoch in der Eurozone wahrscheinlich sei. Vor dem Hintergrund der immer noch steigenden Verbraucherpreisinflation scheinen weitere Zinserhöhungen der EZB auf den kommenden Sitzungen fast sicher, so die Analysten von Postbank Research. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...