Seit einer kleinen Ewigkeit befindet der Corona-Impfstoff von BioNTech sich in China im Zulassungsverfahren und vermutlich aus politischen Gründen hat sich in dieser Hinsicht wenig bis gar nichts getan. Jetzt gibt es aber wieder einmal Hoffnungen, dass sich daran bald etwas ändern könnte.Die Protestwelle gegen die Corona-Beschränkungen in China war zuletzt das beherrschende Thema an den Märkten, da so etwas im streng autoritären Reich der Mitte eigentlich sehr ungewöhnlich ist. Nach teils monatelangen Lockdowns in einigen Städten scheint den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...