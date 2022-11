Cube Green Energy, eine kürzlich von I Squared Capital gegründete Plattform für den Übergang zu erneuerbaren Energien, hat drei strategische Investitionen in laufende Onshore-Windprojekte in zwei deutschen Bundesländern mit einer Gesamtleistung von 28 MW getätigt.

Die erworbenen Windparks bestehen aus 17 Windenergieanlagen und haben eine durchschnittliche Betriebsdauer von 21 Jahren. Cube Green Energy wird die Energieerzeugung an den Standorten durch die Modernisierung und das Repowering der bestehenden Technologie steigern und damit einen Beitrag zu den deutschen Netto-Null-Zielen leisten. Zur Bewältigung der Herausforderungen, die sich aus den Schwankungen der erneuerbaren Energien ergeben, wird Cube Green Energy mit den lokalen Akteuren zusammenarbeiten, um die Standorte für potenzielle Speicherlösungen zu optimieren, darunter auch Batterien in Nutzgröße. Es wird erwartet, dass sich die Energiekapazität und -erzeugung an den Standorten bei vollständiger Realisierung mehr als verdreifachen wird, wobei Speicherlösungen erneuerbare Energien zu einer praktikablen Alternative für lokale Verbraucher und industrielle Nutzer machen, die eine ununterbrochene Stromversorgung rund um die Uhr benötigen.

Die Akquisitionen folgen auf die Gründung von Cube Green Energy im Oktober 2021 und bauen auf dem erklärten Ziel auf, in den kommenden Jahren zunächst 500 Millionen US-Dollar zu investieren, um Cube Green Energy zu einem führenden IPP (unabhängigen Stromerzeuger) für erneuerbare Energien auszubauen, der den Übergang Europas zu einer kohlenstofffreien Wirtschaft unterstützen kann. Unter Einsatz der starken finanziellen Fähigkeiten und der Energieexpertise des Teams prüft Cube Green Energy weiterhin zusätzliche Akquisitionsmöglichkeiten in Kontinentaleuropa, auch in Deutschland.

"Diese Akquisitionen stehen im Einklang mit dem Bestreben von Cube Green Energy, veraltete Anlagen für erneuerbare Energien zu erwerben und zu modernisieren sowie mit Energiespeichern und Hybridlösungen zu ergänzen.", sagte Raghuveer Kurada, Vorstandsvorsitzender von Cube Green Energy. "Wir von Cube Green Energy sehen in Deutschland und anderen Ländern Kontinentaleuropas enorme Möglichkeiten, die Effizienz der erneuerbaren Energien zu verbessern, und wir wollen bei der Umsetzung innovativer Lösungen, die den Ersatz der bestehenden Grundlast durch erneuerbare Energien ermöglichen, eine Vorreiterrolle einnehmen

"Das Team von Cube Green Energy hat sich bei der Suche nach diesen Gelegenheiten auf sein starkes Partnernetzwerk gestützt und unglaubliche Ausdauer und diszipliniertes Underwriting bewiesen, um diese Transaktionen in einem Jahr beispielloser Volatilität auf den europäischen Energiemärkten abzuschließen. Cube Green Energy geht davon aus, dass diese ersten Akquisitionen als Vorlage für zukünftige Transaktionen dienen werden, da wir unseren Kapitaleinsatz erhöhen und das Tempo der Projektakquisitionen beschleunigen werden.

Über Cube Green Energy

Cube Green Energy wurde Ende 2021 von I Squared Capital gegründet und ist ein europaweites IPP für erneuerbare Energien, das sich der Verbesserung der Effizienz und Verfügbarkeit erneuerbarer Energien widmet, indem es veraltete Anlagen für erneuerbare Energien aufrüstet und erneuert und die Standorte durch den Einsatz von Speicher- und Hybridlösungen optimiert.

Das Management von Cube Green Energy verfügt über mehr als 75 Jahre Erfahrung mit Energieinvestitionen und verwaltete weltweit Portfolios von mehr als 10 GW an erneuerbaren Technologien.

Cube Green Energy betreibt derzeit 28 MW an Onshore-Windkraftanlagen und verfügt über eine Entwicklungspipeline von mehr als 70 MW, die in den nächsten drei bis vier Jahren baureif sein dürfte.

