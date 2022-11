Die großen Autobauer fahren einer Analyse zufolge weiter Rekordgewinne ein, nach Einschätzung von Volkswagen muss sich Europa wegen der Energiekrise und Inflation aber gegenüber China und den USA sputen. Der neue Volkswagen-Markenchef Thomas Schäfer sprach am Montag diesbezüglich eine Warnung aus.Bis Ende September liefen die Geschäfte für viele Hersteller laut der Unternehmensberatung EY in der Summe sehr gut - insbesondere in China, ungeachtet der dort heftig umstrittenen Null-Covid-Strategie. ...

