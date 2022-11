Bonn (www.anleihencheck.de) - Nach einem Rückgang um 170 Mrd. USD in den letzten zehn Monaten wurden in den Schwellenländern im November (Stand: 18. November) Käufe von globalen Anlegern in Höhe von 18 Mrd. USD verzeichnet, was diesen Monat bereits zum Monat mit den größten Nettozuflüssen des Jahres 2022 macht, so die Analysten von Postbank Research. ...

