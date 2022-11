DJ MARKT USA/US-Börsen mit abflauenden China-Sorgen im Plus erwartet

Leicht im Plus wird die Wall Street zum Start am Dienstag erwartet. Die Risikobereitschaft nimmt wieder zu, befeuert von einer Erholung der asiatischen Aktien. Die Proteste in China sind abgeflaut, zudem steigt die Hoffnung, dass Peking die Covid-19-Beschränkungen lockern könnte. "Die Polizei in China hat die Covid-Demonstrationen vorerst niedergeschlagen, was den Aktien wieder auf die Beine hilft", sagt Susannah Streeter, Senior Investment and Markets Analyst bei Hargreaves Lansdown.

Am Montag waren Aktien, Anleiherenditen und Industrierohstoffpreise gefallen wegen der Befürchtung, dass eine Welle von Demonstrationen gegen die Covid-Blockade ein hartes Durchgreifen Pekings zur Folge haben könnte, was die Wirtschaftstätigkeit in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt weiter behindern und das globale Wachstum verlangsamen würde.

Am Dienstag kündigte Chinas Nationale Gesundheitskommission jedoch an, die Covid-Impfungen für ältere Menschen zu verstärken, ein Schritt, der es ermöglichen könnte, weniger drakonische Covid-Beschränkungen zu verhängen. Der Hang-Seng-Index in Hongkong, der am Montag um 1,6 Prozent gefallen war, legte um 5,2 Prozent zu.

Kurz nach Handelsstart wird der Index des Verbrauchervertrauens für November veröffentlicht.

Bei den Einzelwerten gaben die Titel von Chemours Co im nachbörslichen Geschäft am Montag um 5,5 Prozent nach, nachdem das Chemieunternehmen erwartet, beim bereinigten Betriebsergebnis unterhalb des unteren Randes der angepeilten Spanne zu bleiben. Das Unternehmen will nun Kosten sparen.

Azek Co sanken um 6,2 Prozent. Der Baustoffhersteller teilte mit, er gehe von einem nachlassenden Markt für Bauvorhaben und Renovierungen aus.

Kala Pharmaceuticals schießen vorbörslich um 17 Prozent empor, das Unternehmen will über eine Privatplatzierung 31 Millionen US-Dollar einsammeln. Zudem will das Pharma-Unternehmen einen Antrag auf ein neues Präparat einreichen.

November 29, 2022 05:47 ET (10:47 GMT)

