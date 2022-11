Mainz (ots) -ZDF-ProgrammhinweisBitte aktualisierten Programmtext beachten!ZDFMontag, 19. Dezember 2022, 23.55 UhrDas kleine FernsehspielMelodie Raum 222Dokumentarfilm"Melodie Raum 222" wirft einen Blick hinter die Türen der Ausbildungsstätten an der Fakultät Musik der Universität der Künste, Berlin. Wie erlangen Musikerinnen und Musiker ihre Konzertreife?Studierende lernen an der 150 Jahre alten Musikhochschule in den unterschiedlichsten Disziplinen, von der Geige bis zur elektroakustischen Musik und Klangkunst, unter Anleitung der Lehrer und Lehrerinnen das Instrument, für das sie sich entschieden haben, zu meistern.Im Zentrum der Dokumentation stehen die Fragen: Was bedeutet Meisterschaft in der Musik? Lässt sich Perfektion in der Musik überhaupt erreichen? Und was ist dieser feine und nicht messbare Unterschied im Spiel der Musiker, der das Publikum manchmal so sehr berührt und manchmal nicht?Im asiatischen Erkenntnissystem Zen wird gelehrt, dass jegliche Kunst, egal ob man sie anhand eines Bogens, eines Schwertes oder eines Malpinsels ausübt, am Ende durch ununterbrochenes Üben und einen guten Lehrer "geistig" werden muss, wobei der Schüler das eigene Ich schließlich überwindet.Dies steht scheinbar im Gegensatz zur "europäischen Lehre", in der neben der handwerklichen Ausbildung zur Zuverlässigkeit im Können, Persönlichkeit und Individualität hervorgebracht und entfaltet werden sollen.Gibt es vielleicht Lehrsätze, die universell gelten und sich auf jede Profession, vielleicht sogar auf jeden Lebensweg übertragen lassen? Im Buch Zen in der Kunst des Bogenschießens, das auch viele Musiker kennen, steht:"Von Meisterschaft träumt man in seiner Jugend und Pubertät. Aber einige Jahre später war es nur mehr ein winziger Teil."Es wirken unter anderen mit: Wolfgang Boettcher, Anne-Sophie Bereuter, Alican Süner, Melodie Zhao, Yoonji Kim, Mengling Chen, Marc Sabat, Steven Sloane, Nora Chastain, Markus Groh und Hans Peter Kuhn."Melodie Raum 222" steht bereits ab 16. Dezember 2022 um 10.00 Uhr in der ZDFmediathek zur Verfügung.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5382289