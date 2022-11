HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/3650/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S3/56 sprechen mein Kollege Andi Groß mit Ex-Kicker Karl-Heinz Strauss (Porr) und ich mit Thomas Birtel (Strabag) über Stadien in Katar. Beide, Porr und Strabag, sind noch im Cordoba 78 Cup übrigens. Gute Zahlen gibt es von Warimpex, News zu Andritz, Frequentis, Cleen Energy, Research zu FACC, UBM, Porr, Wienerberger, RBI, Erste Group . Porr-CEO Karl-Heinz Strauss im Interview mit dem Börsenradio: https://boersenradio.at/page/brn/41383/ Die 2022er-Folgen vom Wiener Börse Plausch sind ...

Den vollständigen Artikel lesen ...