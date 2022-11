Die Finanzen aller Kantone und auch der sechs untersuchten Städte seien gesund, heisst es in einem Bericht der Credit Suisse.Zürich - Die Schweizer Kantone sind trotz der konjunkturellen Herausforderungen mit Blick auf die Kreditwürdigkeit weiterhin gut aufgestellt. Die Finanzen aller Kantone und auch der sechs untersuchten Städte seien gesund, heisst es in einem Bericht der Credit Suisse. Die Bank stuft die Kreditwürdigkeit aller Kantone mindestens mit «High A» bis maximal mit «AAA» ein, wie sie am Dienstag mitteilt.

