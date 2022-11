(shareribs.com) New York 29.11.2022 - Der südkoreanische Autobauer Hyundai forciert die Expansion in den USA. Das Unternehmen will offenbar massiv vom IRA profitieren. Bei Tesla wird wohl an einem Facelift des Model 3 gearbeitet. Volkswagen-Chef Schäfer mahnt zur Eile. Erst in der vergangenen Woche wurde bekannt, dass der südkoreanische Zulieferer Hyundai Mobil knapp eine Milliarde Dollar in Bau eines ...

Den vollständigen Artikel lesen ...