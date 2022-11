Gelnhausen (ots) -Fiktion oder Wirklichkeit? In dem Roman Hinter den Birken: Vom Naturmoor zum Agrarsumpf (https://www.amazon.de/Hinter-den-Birken-Naturmoor-Agrarsumpf/dp/3754398830/ref=sr_1_1?crid=31LRGRWLK9LZS&keywords=978-3754398838&qid=1668860977&sprefix=978-3754398838%2Caps%2C304&sr=8-1) von Siegfried Schulz sieht es aus wie ein verunglückter Kupfklau aus einer Windmühle, bei dem der Dieb sein Leben ließ. Daraus entwickelt sich jedoch eine schier unglaubliche Geschichte in über mehrere Generationen geschaffenen rechtsfreien Räumen.Karl Kalupke, ein vor der Pensionierung stehender Polizist, verfängt sich bei seinen Nachforschungen immer mehr in einem Netzwek mehrdimensionaler Formen von krimineller Energie. Hinter all dem steckt der regional bekannte Renkow Clan. Eine Familie ohne Skrupel und Rechtsbewusstsein, zielgerichtet auf Dominanz hinwirkend, seit sie als Flüchtlinge nach dem Krieg Teil einer Moorbesiedlung wurden. Damals waren alle bitterarm und kämpften darum, sich eine neue Heimat zu schaffen.Eine Geschichte von Macht, Gier und Schattenwirtschaft, befördert durch eine subventionsgeführte Landwirtschaft hin zur Agrarindustrie mit ihren Exzessen.Zum Buch:Hinter den Birken: Vom Naturmoor zum Agrarsumpf (https://www.amazon.de/Hinter-den-Birken-Naturmoor-Agrarsumpf/dp/3754398830/ref=sr_1_1?crid=31LRGRWLK9LZS&keywords=978-3754398838&qid=1668860977&sprefix=978-3754398838%2Caps%2C304&sr=8-1)von Siegfried Schulz, 324 Seiten, 14,50 Euro, ISBN: 9783754398838Zum Autor:Siegfried Schulz, Jahrgang 1951, ist studierter Betriebswirt und arbeitete im Management verschiedenen Unternehmen in der Agrarindustrie. Als zweiten Studiengang hat er ein Senoirenstudium der Philosophie geleistet. Siegfried Schulz lebt in Oldenburg (Oldbg).Pressekontakt:Sie haben Fragen? Sie möchten einLeseexemplar? Sie möchten ein Interview umsetzen?Hauke WagnerPresse für Autoren und BücherAm Stempelberg 5D-63571 Gelnhauseninfo@autor-presse.deOriginal-Content von: Presse für Bücher und Autoren - Hauke Wagner, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141275/5382465