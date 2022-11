Usha Resources Ltd. (TSXV: USHA; OTCQB: USHAF; FRA: JO0) hat seine Aktionäre für den 16. Dezember 2022 zur außerordentlichen Hauptversammlung eingeladen. Die Versammlung entscheidet über die Abtrennung der Nickel-Assets von den Lithium- und Goldliegenschaften, die Usha gehören. Usha will sich künftig auf seine in den USA gelegenen Aktiva, einschließlich des Jackpot Lake Lithium-Sole-Projekts, konzentrieren. Das fortgeschrittene Nicobat-Nickel-Projekt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...