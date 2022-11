Die Inflationsrate ist in Deutschland im November auf 10,0 (Vormonat: 10,4) Prozent zurückgegangen. Ein "Silberstreif am Horizont", wie Experten melden. Von Wolfgang Ehrensberger Nach dem Rekordwert des Vormonats (10,4 Prozent) ist die Preisteuerungsrate in Deutschland im November auf 10,0 Prozent zurückgegangen. Dafür machten Ökonomen jetzt vor allem fallende Preise bei Kraftstoffen und bei Rohöl verantwortlich. Eine allgemeine Trendwende kommt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...