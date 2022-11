Patrick Dewayne im Gespräch mit dem Zertifikatespezialisten David Hartmann vom Schweizer Bankhaus Vontobel. Die Lufthansa setzt nach einem gelungenen operativen Jahr 2022 zur nächsten Übernahme an. ITA Airways steht für ein attraktives Investment in einem konsolidierten italienischen Luftfahrtmarkt. Die Menschen wollen reisen, sowohl privat in den Urlaub, aber auch zunehmend wieder geschäftlich. Von diesen Entwicklungen profitiert Europas größte Airline im Besonderen.