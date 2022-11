Genf (www.fondscheck.de) - Pictet Asset Management verstärkt seine Fixed Income-Aktivitäten mit der Einstellung von neuen Private Debt Experten, so Pictet Asset Management in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Das neue Private Debt Team wird von Andreas Klein in London geleitet, der Anfang 2022 zu Pictet AM stieß. Zuvor war er acht Jahre bei ICG als Managing Director tätig und maßgeblich an dem Auf- und Ausbau der Direct-Lending-Strategie beteiligt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...