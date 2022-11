Hamburg (ots) -In Kooperation mit Tchibo roasted. und XLVI Deutschland findet am 09. und 10.12. ein Coffee Tasting im stilwerk brand:space statt. Das wohnliche Ambiente des Raums und die ausgewählten Specialty Coffees lokaler Hamburger Röstereien machen die Veranstaltung zu einem ganzheitlichen Erlebnis.Relaxen im weihnachtlichen AmbienteDas Event stellt den bewussten Genuss in den Vordergrund: duftende Kaffeearomen inmitten einer inspirierenden Designwelt. Die Besucher:innen sind eingeladen, mit einer Tasse Kaffee auf ihrem individuellen Lieblingsmöbel Platz zu nehmen und den Raum auf sich wirken zu lassen. Die wohnliche Atmosphäre im stilwerk brand:space und das weihnachtlich dekorierte Designcenter an der Elbe laden alle Hamburger:innen und Gäste der Stadt dazu ein, in der Geschäftigkeit der Adventszeit zur Ruhe zu kommen und mit allen Sinnen zu genießen.Kooperation mit Tchibo roasted. und XLVI DeutschlandXLVI Deutschland (https://www.xlvi.it/de/) stellte von Anfang an im stilwerk brand:space (https://stilwerk.com/de/microsite/stilwerk-brandspace-x-tim-labenda) seine Siebträgermaschine STH9 aus und tchibo roasted. (https://www.tchibo.de/roasted-c402036820.html) konnte für das Event als Kooperationspartner gewonnen werden. Ein Barista von XLVI Deutschland wird vor Ort den Kaffee zubereiten und ausschenken und auf Wunsch etwas zur Maschine und dessen Bedienung erzählen. Tchibo roasted. stellt eine Auswahl seiner Specialty Coffees von lokalen Hamburger Röstereien zur Verkostung zur Verfügung. Es gibt zudem die Möglichkeit, von den Röster:innen Informationen zum Röstverfahren, der perfekten Bohne und dem Anbau zu erhalten. Die Besuchenden erwartet zudem ein Gewinnspiel mit besonderen Preisen: einen Übernachtungsgutschein für das "stilwerk Hotel Berlin KantGaragen" für zwei Personen inkl. Frühstück, einen Baristakurs von Black Delight oder ein "Design & Coffee"-Probierset + 50 Euro Gutschein von Tchibo roasted.Der stilwerk brand:spaceDesign ganzheitlich erlebbar zu machen - ist von Anfang an das Credo von stilwerk. Genau diesem Zweck dient das neu geschaffene Konzept stilwerk brand:space. Für einen begrenzten Zeitraum wird der Raum im 3. OG zu einem bestimmten Thema kuratiert, um ein umfassendes Eintauchen in eine bestimmte Designwelt zu ermöglichen. Aktuell zeigt der Store im 3. OG eine inszenierte Wohnsituation. Die kuratierten Produkte entstammen ausgewählter Premium Marken sowie auch junger Brands. Darunter befinden sich Sofas, Sessel, ein Bett, Tische, Leuchten, Regalsysteme, Wandpaneele, Teppiche, Geschirr und Accessoires. Die Besucher:innen haben die Gelegenheit, das Interieur im Zusammenspiel auf sich wirken und sich dadurch für das eigene Zuhause inspirieren zu lassen. Bei Interesse kann jedes Teil mittels QR-Code direkt erworben werden.Ausgewähltes DesignAm stilwerk brand:space sind renommierte Marken und vielversprechende junge Labels mit ausgewählten Produkten beteiligt. Zu erleben sind u.a. ein Sofa des französischen Herstellers Ligne Roset, königliches Geschirr von KPM Berlin, ikonische Stühle von Thonet, Sessel von FREIFRAU Manufaktur, orientalisch anmutende Stücke des türkischen Labels Maison de Mara, ein bequemer Sitzsack von vetsak von Homestories Hamburg, der ikonische Acapulco Chair von VIVA MEXICO CHAIR, handgeknüpfte Teppiche von Zomorrodi, ein Bett der Marke dorelan von Samland Interior Design, Regalsysteme von MOEBE und tRACK, Vorhänge von Zimmer+Rohde, Accessoires von TEBTON® und Nordal , Wandpaneele von Orac Decor in Kooperation mit Brodowy Raumkunst, Tapeten und Wandfarbe von Little Greene, Böden von Murface, eine Kaffeemaschine der Marke XLVI mit Bohnen von Black Delight, Leuchten von Louis Poulsen, graypants und Pilke Lights, dänische Pflanztöpfe von SQUARELY COPENHAGEN mit Pflanzen von Hydro Böttle, Textilien von Museeum, Möbel und Accessoires von Maze Interior, Carl Hansen & Søn und MANSI LONDON sowie portugiesische Handarbeit von Project213a.Design & Coffee im stilwerk brand:spaceSie sind herzlich zum Event eingeladen. Ansprechpartner:innen von stilwerk, tchibo roasted. und XLVI Deutschland werden vor Ort Fragen beantworten. Wenn Sie vorab über das Event berichten möchten, nehmen Sie bei Rückfragen gerne Kontakt auf.Freitag, den 9.12.22 von 12:00-18:00 UhrSamstag, den 10.12.22 von 10:00-18:00 Uhr03. OG im stilwerk HamburgGroße Elbstraße 68, 22767 HamburgDiese Röstereien werden vor Ort sein:BLACK DELIGHT KAFFEERÖSTEREI (https://www.blackdelight.de/)Instagram: @blackdelight (https://www.instagram.com/blackdelight/?hl=de)The Coffee Board (https://thecoffeeboard.com/)Instagram: @the.coffee.board (https://www.instagram.com/the.coffee.board/)HERMETIC COFFEE ROASTERS (https://hermeticcoffee.com/)Instagram: @hermeticcoffeeroasters (https://www.instagram.com/hermeticcoffeeroasters/)DIE KAFFEEREI Rösterei (https://diekaffeerei.com/)Instagram: @diekaffeerei_roesterei (https://www.instagram.com/diekaffeerei_roesterei/)Der stilwerk brand:space (https://stilwerk.com/de/microsite/stilwerk-brandspace-x-tim-labenda) kann auch außerhalb des Events noch bis zum 31.05.2023 im 3. OG des stilwerk Hamburg zu den regulären Öffnungszeiten des Designcenters besucht werden.hamburg@stilwerk.de040-30621100stilwerk. Living intensified.Der stilwerk Kosmos präsentiert über 800 Premium-Marken in den Design Destinationen, den stilwerk Hotels (https://stilwerkhotels.com/) und Workspaces (https://workspace.stilwerk.com/), im Onlineshop (https://shop.stilwerk.com/) und per virtuellem Rundgang. Vom Klassiker bis zur Avantgarde, von der Küche bis zum Arbeitszimmer, von der Planung bis zur Einrichtung, vom Showroom bis zum digitalen Shopping bietet stilwerk alles zum Thema erstklassiges Design und setzt dabei auf Kooperation statt Konkurrenz. Das stilwerk Magazin (https://stilwerk.com/de/microsite/stilwerk-magazin), ein Design Kiosk, kulturelle Events und ein Netzwerk für Architekturschaffende (https://stilwerk.com/de/microsite/reframing-architecture) runden das international einmalige Konzept ab. An den Standorten Hamburg, Düsseldorf, Berlin und Rotterdam (ab 2023) profitieren Marken, Händler und Kunden nicht zuletzt von der zentralen Lage der Häuser und Hotels, dem hochwertigen Angebot in inspirierender Umgebung, dem exzellenten Service und der Strahlkraft der Marke stilwerk mit ihren weitreichenden, crossmedialen Kommunikationskanälen. 2021 feierte stilwerk sein 25. Jubiläum.