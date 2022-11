Quectel Wireless Solutions, ein global operierender Anbieter von IoT-Lösungen, stellt heute sein umfangreiches Angebot an IoT-Lösungen vor, welche die digitale Transformation des Energiemarkts fördern und dazu beitragen werden, die Probleme der aktuellen Energiekrise zu meistern.

Intelligente Zähler, intelligente Stromnetze und Smart-Home-Anwendungen -in all diesen Bereichen wird damit begonnen, innovative Technologien wie Cloud-Computing, Edge-Computing sowie Daten und Analysen dafür zu nutzen, im jeweiligen Sektor wichtige Erkenntnisse zu gewinnen und die Effizienz zu steigern. Automatisierung, Robotertechnik, das Internet der Dinge (IoT), künstliche Intelligenz, digitale Zwillinge und viele weitere Technologien werden ebenfalls immer wichtiger, um die Nutzung der Technologien in diesem Sektor zu beschleunigen.

Dank intelligenter Zähler, intelligenter Stromnetze und cloud-basierter Plattformen zahlen Kunden künftig nur für das, was sie verbrauchen. In der Automobilindustrie weisen Indikatoren darauf hin, dass durch innovative Fahrerassistenzsysteme aufgrund der Effizienzsteigerungen pro gefahrenem Kilometer eine Einsparung von 400.000 Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr erzielt werden könnte. Mit seinem breiten Portfolio an Modulen und Antennen sowie dem vor Kurzem eingeführten Konnektivitätsdienst ist Quectel herausragend positioniert, um diese und andere Initiativen mit effizienter drahtloser Konnektivität zu unterstützen und die IoT-Lösungen bereitzustellen, die für die Förderung dieser digitalen Transformation erforderlich sind.

"Aufgrund der derzeitigen Energiekrise müssen wir unseren Energiebedarf sowohl unter dem Gesichtspunkt der Versorgung als auch der Kosten sinnvoll unter Kontrolle bekommen", so Norbert Muhrer, President und CSO von Quectel Wireless Solutions. "Die Technologien von heute, seien es intelligente Zähler, intelligente Stromnetze, Automobilsysteme oder intelligente Ladesäulen, stellen eine Möglichkeit dar, unseren Energieeinsatz zu optimieren und einigen der Probleme entgegenzuwirken, die wir auf der ganzen Welt beobachten."

Der Bereich der Versorgungsunternehmen eignet sich von Haus aus hervorragend für vernetzte Technologien und erfährt durch die IoT-Entwicklung bereits heute grundlegende Veränderungen. In einem Sektor, in dem sich Anlagen häufig an abgelegenen oder schwer zugänglichen Standorten befinden, liegt der Nutzwert einer zuverlässigen Konnektivität mit minimalem Stromverbrauch und minimalem Wartungsaufwand auf der Hand. Das früher für 2G genutzte LTE 450-Band wird zunehmend als Netzwerk für IoT und kritische Anwendungen genutzt und eignet sich hervorragend für die großflächige Abdeckung, die für das IoT benötigt wird. Module von Quectel, die LTE 450 unterstützen, wie z. B. das EG921N-EN, ein drahtloses LTE Cat 1-Kommunikationsmodul, sind speziell für M2M- und IoT-Anwendungen optimiert und eignen sich ideal für intelligente Zähler in Privathaushalten.

Weitere Module, die sich hervorragend dazu eignen, den Wandel in der Branche der Versorgungsunternehmen voranzubringen, sind das Modul FC41D für die Industriestandards Wi-Fi und Bluetooth 5.2, das für die Anforderungen von Anwendungen mit geringem Durchsatz und von Datenerfassungsanwendungen wie Smart Homes und die industrielle Steuerung entwickelt wurde, sowie das Modul BC660K-GL, das speziell für die Anforderungen der Smart-Metering-Branche konzipiert wurde.

Darüber hinaus bietet Quectel Betreibern von Ladestationen mittels eines umfangreichen Modulportfolios und eines umfassenden Antennensortiments die erforderlichen Möglichkeiten, um die Netzanbindung ihrer Ladestationen zu vereinfachen. Die LTE Cat M1-Module BG950 und BG951 zeichnen sich durch einen extrem niedrigen Stromverbrauch aus, was ideal für die Zeiten ist, in denen die Ladestationen nicht genutzt werden. Die Module der Serien EG91 und EG915 wiederum bieten für Elektrofahrzeug-Ladestationen potenziell eine noch bessere Leistung über LTE Cat 1.

Das Angebot an Quectel Modulen wird durch eine Reihe von Antennen ergänzt, die für maximale Verbindungseffizienz sorgen und die Installation von Geräten vereinfachen. Diese Antennen können vorintegriert mit Quectel IoT-Modulen geliefert werden, um die Markteinführung zu beschleunigen und häufig auftretende Integrationsprobleme zu beseitigen. Zudem wird das Angebot an Modulen und Antennen durch das Connectivity-as-a-Service-Angebot vervollständigt, welches das verfügbare Portfolio um die Konnektivität erweitert und Kunden dabei unterstützt, Entwicklung, Bau, Vernetzung und Vermarktung ihrer IoT-Angebote zu vereinfachen.

Über Quectel

Das Engagement von Quectel für den Aufbau einer intelligenteren Welt treibt uns an, IoT-Innovationen zu beschleunigen. Wir sind ein hochgradig kundenorientiertes Unternehmen und ein global operierender Anbieter von IoT-Lösungen, der einen ausgezeichneten Support und Service bietet. Mit unserem wachsenden globalen Team von über 4.000 Fachkräften geben wir das Tempo für Innovationen in den Bereichen Mobilfunk, GNSS, Wi-Fi- und Bluetooth-Module, Antennen und IoT-Konnektivität vor.

Wir unterhalten regionale Niederlassungen und Supportabteilungen in aller Welt. Unsere internationale Unternehmensleitung setzt sich für die Förderung des IoT und den Aufbau einer intelligenteren Welt ein.

