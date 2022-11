Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Der Begriff bedeutet eine Anlagenstrategie im Krypto-Trading. Der stammt aus dem Beitrag von 2013 auf dem Bitcointalk-Forum. Damals haben die Nutzer auf dem Forum über Kryptohandel diskutiert - an einem Tag ging Bitcoin 25% runter. Und ein Nutzer namens GameKyuubi hat einen Beitrag "I am Hodling" veröffentlicht. Der war traurig, er hat nicht aktiv auf Änderungen auf Kryptomarkt reagiert und hat seine Bitcoins absichtlich 1nicht verkauft, da er sich selbst für einen schlechten Trader hielt. Am Ende behielt er jedoch seine Bitcoins. Der Beitrag selbst wirkte ein bisschen ironisch (der User hat Whisky getrunken, und deswegen "hodl" anstatt "hold" (auf eng. "halten") geschrieben. Aber der Begriff hat sich schnell verbreitet. Außerdem gilt HODL als Verkürzung für "Hold On for Dear Life", was auch eine dieselbe Anlagenstrategie bezeichnet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...