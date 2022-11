Mehr spannende Analysen von Mike Seidl und America's Most Wanted gibt es hier im kostenlosen Report. https://bit.ly/3FbPall Jetzt herunterladen! Die Covid-Proteste in China halten nicht nur die gobalen Aktienmärkte in Atem. Als wichtiger Rohstoff-Produzent und -abnehmer ist das Reich der Mitte auch für den globalen Energiemarkt unabdingbar. Die Energie- und Rohstoffmärkte hatten zu Wochenbeginn nervös auf mögliche Probleme in China reagiert: Die globalen Branchenindizes drehten ins Minus. Marktexperte Mike Seidl vom Börsendienst Americas Most Wanted nimmt in der Chartanalyse den XLE-Energie-Index sowie Exxon Mobil und den Solar-Hersteller First Solar unter die Lupe. 0:00 Einleitung 0:40 Auswirkungen der Proteste 2:25 Indizes und Einzelwerte im Check 6:00 Fazit