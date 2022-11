Es ist der wichtigste (Börsen-) Termin in der laufenden Woche, vielleicht sogar für die kommenden Wochen: Die Rede von US-Notenbank-Chef Jerome Powell vor der Brookings Institution am Mittwoch. DER AKTIONÄR sagt, was der mächtigste Banker der Welt besser nicht sagen sollte. Powells Vortrag befasst sich mit dem Thema "Der wirtschaftliche Ausblick und der Arbeitsmarkt" und ist aus Sicht der Wall Street an Brisanz deshalb kaum zu überbieten. Die jüngste Kursrally, die den Dow Jones und die anderen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...