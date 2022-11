Verstärkte Investitionen in Cloud-Projekte stehen ganz oben auf der IT-Prioritätenliste; der Markt für Talente bleibt angespannt



SAN ANTONIO, Texas, Nov. 29, 2022(IT-Management in wirtschaftlich schwierigen Zeiten) unter 1.420 IT-Entscheidungsträgern aus den Bereichen Fertigung, Einzelhandel, Gastgewerbe/Reisen, Gesundheitswesen/Pharma/Biomedizin, Behörden und Finanzdienstleistungen in Nord- und Südamerika, Europa, Asien, Australien und dem Nahen Osten ergeben hat.

Obwohl die Umfrageteilnehmer die Konjunkturabschwächung, die Inflation und den steigenden Energieverbrauch als die drei wichtigsten Faktoren für ihre Unternehmen nannten, gaben 58 % der Befragten an, dass die Investitionen in Technologie aufgrund dieser Faktoren gestiegen sind, während nur 26 % angaben, dass sie weniger investiert haben, und 16 % sagten, dass sie das gleiche Investitionsniveau beibehalten haben, die Prioritäten auf der Grundlage der sich ändernden Anforderungen jedoch neu gesetzt haben. Mit Blick auf die Zukunft geben 69 % der Befragten an, dass das aktuelle Wirtschaftsklima sie dazu veranlasst, mehr in die IT-Infrastruktur zu investieren, während nur 31 % planen, ihre Gesamtinvestitionen zu verringern.

"Während Unternehmen ihre IT-Ausgaben immer genauer unter die Lupe nehmen und nach mehr Effizienz suchen, unterstreichen die Umfrageergebnisse den breiten Konsens, dass Investitionen in Technologie ein Schlüsselfaktor für das Wachstum und die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen in schwierigen Zeiten sind", so Jeff DeVerter, Chief Technology Evangelist bei Rackspace Technology. "Wir sehen nicht, dass sich Unternehmen zurückziehen und aufgeben. Stattdessen stellen sie mehr Mittel für Projekte bereit, die die größten Auswirkungen auf die Effizienz und die Wettbewerbsfähigkeit haben können."

Effizienzsteigerung durch Cloud, Innovation

Die Studie zeigt, dass IT-Organisationen eine Vielzahl von Ansätzen verfolgen, um sich an das derzeitige Wirtschaftsklima anzupassen, wobei der Schwerpunkt verstärkt auf Cloud-Projekten zur Steigerung der Effizienz (62 %) und Investitionen in Innovationsprojekte (58 %) liegt. In allen Regionen der Welt gaben die Führungskräfte an, dass Cloud-Projekte der wichtigste Faktor für die Bewältigung des aktuellen Wirtschaftsklimas sind und die wichtigste Quelle für neu priorisierte Investitionen im Vergleich zu ihren ursprünglichen Budgetzuweisungen darstellen.

Auf die Frage nach den wichtigsten Investitionsschwerpunkten für die nächsten 12 bis 18 Monate wurde der Cloud-Betrieb mit 75 % als wichtigste strategische IT-Priorität genannt, gefolgt von Sicherheit (60 %) und digitaler Transformation (51 %). Mehr als 30 % der Befragten gaben außerdem an, dass sie entweder bereits ihre gesamte IT-Infrastruktur in die Cloud verlagert haben oder dies planen, während weitere 45 % davon ausgehen, dass nur ein kleiner Teil der Infrastruktur (zwischen 1 % und 10 %) niemals in die Cloud verlagert wird.

Mit der Zunahme ihrer Cloud-Investitionen werden die Unternehmen auch anspruchsvoller bei der Verwaltung der Cloud-Kosten und der Wertschöpfung aus ihren Investitionen. 82 % der Unternehmen geben an, dass ihre FinOps-Fähigkeiten entweder einen mittleren oder hohen Reifegrad aufweisen.

"Cloud-Transformationsprojekte sind eine der wichtigsten Voraussetzungen für Skalierbarkeit, Innovation, Kosteneffizienz und Flexibilität. Dies sind alles Schlüsselfaktoren, um auch in den schwierigsten Umgebungen erfolgreich zu sein", kommentiert Herr DeVerter. "Für Unternehmen, die versuchen, die wirtschaftliche Ungewissheit zu überwinden, sind gut entwickelte FinOps der Schlüssel, damit sich diese Projekte auszahlen."

Auch in schwierigeren Zeiten bleiben Talente rar

Selbst in Zeiten wirtschaftlicher Ungewissheit sehen sich IT-Organisationen immer noch mit einem schwierigen Talentumfeld konfrontiert. 54 % gaben an, dass sie Schwierigkeiten haben, offene Stellen zu besetzen, insbesondere in den Bereichen Cybersicherheit (61 %), maschinelles Lernen (54 %), Datenanalyse (48 %), Netzwerktechnik (40 %), Datentechnik (36 %) und Cloud-Architektur (33 %).

56 % der Unternehmen haben außerdem Schwierigkeiten, IT-Mitarbeiter mit bestimmten gefragten Fähigkeiten zu halten. Als Reaktion darauf bieten sie unter anderem zusätzliche Ausbildungsmöglichkeiten an (63 %), erhöhen den Wert von Belohnungen (57 %), führen Gehaltserhöhungen durch (52 %) und verbessern die Work-Life-Balance (45 %).

Mehr als die Hälfte der Befragten (52 %) gab an, dass in ihrem Unternehmen Stellen abgebaut werden, vor allem in den Bereichen Personalverewaltung (56 %), Vertrieb und Marketing (47 %) und Geschäftsbetrieb (42 %). Und schließlich suchen 78 % der Unternehmen angesichts der Talentknappheit nach Möglichkeiten, die traditionell von Menschen ausgeführte Arbeit mit Hilfe von Technologie zu erledigen, insbesondere in den Bereichen Kundenservice (66 %) und IT-Betrieb (64 %).

"Obwohl sich die wirtschaftlichen Bedingungen geändert haben, ist es klar, dass die Unternehmen immer noch mit einem sehr schwierigen Markt für Talente zu kämpfen haben, insbesondere in den wichtigsten Bereichen", fügte Herr DeVerter hinzu. "Neue Wege zu finden, um Technologie zu nutzen, um einige dieser Defizite zu beheben, kann Unternehmen helfen, die nächsten 12-18 Monate zu bewältigen, ebenso wie die strategische Nutzung externer Ressourcen."

Methodik der Umfrage

Die Umfrage wurde von Coleman Parkes Research im September 2022 durchgeführt. Die Ergebnisse basieren auf den Antworten von 1.420 IT-Entscheidungsträgern aus den Bereichen Fertigung, Einzelhandel, Gastgewerbe/Reisen, Gesundheitswesen/Pharma/Biomedizin, Behörden und Finanzdienstleistungen in Nord- und Südamerika, Europa, Asien und dem Nahen Osten.

