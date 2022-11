Vorreiter im Einsatz von Ladesystemen für Elektrofahrzeuge leitet digitale Transformation ein, um einzigartige Kundenerfahrungen zu ermöglichen

Talkdesk, Inc., ein weltweit tätiges führendes Unternehmen im Bereich Cloud-Kontaktzentren für stark kundenorientierte Firmen, wurde von Wallbox als sein Kontaktzentrumslösungsanbieter ausgewählt. Wallbox entschied sich zugunsten der Lösung von Talkdesk im Rahmen der digitalen Transformation seines Kontaktzentrums, wobei sowohl die Vertreterbindung als auch die Kundenerfahrungen (CX) verbessert werden.

Wallbox ist ein Lade- und Energiemanagement-Unternehmen für Elektrofahrzeuge, das sich neuen Wegen widmet, wie weltweit Energie genutzt werden kann. Das in Barcelona ansässige Unternehmen entwickelt fortgeschrittene Ladesysteme für Elektrofahrzeuge, die Nutzern ein besseres Management ihrer Energienutzung und -speicherung ermöglicht und dabei die Abhängigkeit von Energienetzen neu definiert. Mit Niederlassungen rund um den Globus, Kunden aus 113 Ländern und einer ethnisch vielfältigen Belegschaft von mehr als 1.000 Mitarbeitern ist Wallbox bestrebt, die Hindernisse der weiteren Verbreitung von Elektrofahrzeugen zu beseitigen und zur Beschleunigung des globalen Übergangs zu einer nachhaltigeren, effizienteren und intelligenteren Mobilität beizutragen.

Talkdesk CX Cloud, eine durchgängige Kundenerfahrungslösung, wird Wallbox eine modernisierte cloudbasierte Kontaktzentrumsplattform liefern, die mit dem Unternehmen wachsen kann, um mit seinen Expansions- und Innovationsbestrebungen Schritt zu halten.Talkdesk Workforce Management wird es den Wallbox Kontaktzentrumsführungskräften ermöglichen, personelle und Planungsentscheidungen zu fällen mit der Zielsetzung der Schaffung der förderlichsten und überzeugendsten Vertretererfahrung für sein Kundendienst-Team. Talkdesk Virtual Agent wird sicherstellen, dass Kunden Unterstützung erhalten können, wann immer sie notwendig sein sollte unabhängig von ihrem Standort, von der Tageszeit oder der bevorzugten Sprache. Darüber hinaus wird Talkdesk for Salesforce die Möglichkeiten für eine personalisierte Kundenbindung auf unterschiedlichen Vertriebskanälen verbessern, indem die Vertreter von Wallbox zu einem holistischeren Kundendienst mit verbesserter Effizienz befähigt werden.

"Wallbox ist der Überzeugung, dass glückliche Mitarbeiter unmittelbar zu glücklichen Kunden führen werden. Die Transformation unseres Kontaktzentrums wurde von dieser Philosophie inspiriert", so Pablo Rambla Bravo, Director of Customer Support bei Wallbox. "Unser Kundendienst-Team konzentriert sich darauf, das Leben unserer Kunden zu erleichtern. Im Gegenzug wollen wir die Vertretererfahrung so benutzerfreundlich wie möglich gestalten. Die Lösung von Talkdesk bietet unseren Vertretern eine effiziente Plattform für die Verwaltung von Kundenanfragen."

"Da die Erde vor beispiellosen Umweltherausforderungen steht, trägt jedermann eine Mitverantwortung, nachhaltige Entscheidungen zu treffen Einzelpersonen und Organisationen gleichermaßen. Aufgrund seiner Kombination von Leidenschaft für die Umwelt mit der Konzentration auf innovatives Produktdesign ist Wallbox führend in Bezug auf die globalen Bemühungen, den Betrieb von Elektrofahrzeugen einer zusätzlichen Zahl von Nutzern zugänglich zu machen", so Tiago Paiva, CEO von Talkdesk. "Wir sind äußerst stolz, eine Partnerschaft mit Wallbox eingehen zu können, um die Art von Kundenerfahrung bieten zu können, die Einzelpersonen unterstützen kann, die Nachhaltigkeit und einen intelligenteren Energieverbrauch Teil ihres Lebens werden zu lassen."

