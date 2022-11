Xpansiv, die führende Marktinfrastruktur-Plattform für ökologische Rohstoffe, hat heute den Start von CBL Auctions bekannt gegeben. Als weltweit größte Börse für Emissionszertifikate liefert Xpansiv market CBL Erkenntnisse zum freiwilligen Emissionshandel in Echtzeit, darunter Kurse, Portfolio-Tracking, Diagramme, OTC-Handel und nun auch einen elektronischen Auktionsdienst, der Projektentwicklern dabei hilft, den besten Preis für ihre Emissionszertifikate zu erzielen.

"CBL ist die weltweit erste Handelsplattform, die mit 24 Registrierungsstellen kooperiert und mehr als 200 ökologische Spot-Rohstoffe auf einem einzigen Bildschirm anzeigt", berichtet Russell Karas, Head of Carbon Market Development bei Xpansiv. "Mit CBL Auctions können die Teilnehmer unter zahlreichen Auktionstypen auswählen und profitieren dabei von der CBL-Infrastruktur für Kredite und Zahlungstransfers nutzen. Wir erleichtern Ihnen die Anpassung von Lieferbedingungen und Produkten, und Sie können auch standardisierte CBL-Instrumente nutzen, um den Prozess zu vereinfachen."

CBL Auctions wurde entwickelt, um den Prozess der Vermarktung und des Verkaufs von Emissionszertifikaten zu optimieren. Die Teilnehmer können Tausende von CBL-Kohlenstoffkunden kontaktieren, sich auf vorher festgelegte Liquiditätsereignisse fokussieren und Auktionsdaten erfassen und melden, um die Preisfindung zu verbessern.

"CBL Auctions wird uns dabei helfen, Projekte auf den Markt zu bringen, die erhebliche Vorteile für die Umwelt bieten und Investitionen für lokale Communitys erleichtern", so Federico Ortiz Mejia, Director bei Terra Commodities, dem ersten Projektentwickler, der an CBL Auctions teilnimmt. "Das Projekt Condoto REDD+ ist in Kolumbiens globaler Ökoregion Chocó Darien angesiedelt, einem mega-diversen tropischen Regenwald-Ökosystem, das als globaler Biodiversitäts-Hotspot betrachtet wird. Chocó Darien ist einer von 25 Standorten, deren Erhaltung aufgrund ihrer enormen biologischen Vielfalt und Bedrohung durch Abholzung als vorrangig gilt.

Das Projekt umfasst die CCB-Standards von Verra (Climate, Community and Biodiversity) und bedeutende Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDG), etwa die Armutsbekämpfung und die Umsetzung sozial und wirtschaftlich nachhaltiger Entwicklungsoptionen für die Gemeinden in der Region. Das Projekt wird zu Beginn des ersten Quartals auktioniert, wenn die Jahrgänge 2019 bis 2021 mit 350.000 bis 400.000 Tonnen angeboten werden. Weitere Informationen zum Projekt sind hier verfügbar.

Die Ankündigung folgt auf die Einführung des Sustainable Development Global Emissions Offset (SD-GEO), eines standardisierten Kohlenstoff-Kompensationsvertrags, der Marktteilnehmern einen Benchmark für den Handel mit hochwertigen Kompensationen aus Projekten bereitstellt, die zugleich wichtige soziale Entwicklungsimpulse setzen. Die SD-GEO wird die Bereitstellung von Kochherd-Projekten mit mindestens fünf SDG der Verra- oder Gold-Standard-Registrierungsstellen ermöglichen.

Über Xpansiv

Xpansiv schafft die Marktinfrastruktur- und Datenplattform für Kohlenstoff-Rohstoffe, erneuerbare Energien und digitale Energierohstoffe. Diese intelligenten Rohstoffe bringen Transparenz und Liquidität in die Märkte und ermöglichen es den Marktteilnehmern, Energie, Kohlenstoff und Wasser zu bewerten, um den Herausforderungen einer an Informationen reichen, aber an Ressourcen beschränkten Welt zu begegnen. Zu den wichtigsten Geschäftsbereichen des Unternehmens gehören: CBL, der größte Spotmarkt für ESG-Rohstoffe, einschließlich Kohlenstoff, Zertifikate für erneuerbare Energien und Digital Natural Gas, H2OX, der führende Spotmarkt für Wasser, XSignals, das tagesaktuelle und historische Marktdaten bereitstellt, EMA, das führende Multi-Registry-Portfoliomanagementsystem für alle ESG-inklusiven Rohstoffe, und APX, der führende Anbieter von Registrierungsinfrastrukturen für Energie- und Umweltmärkte. Xpansiv ist der digitale Knotenpunkt, an dem ESG- und Preissignale zusammenlaufen. Xpansiv.com

