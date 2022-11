Die neue Börse für Krypto-Derivate verbindet die Leistungsvorteile einer CEX mit der Benutzersicherheit und Kontrolle, die eine nicht-depotführende DEX bietet.

Ankex entspricht dem Verlangen neuer Anleger nach vollständiger Transparenz, einschließlich der Echtzeit-Verifizierung des Nachweises über Rücklagen.

Ankex WAITLIST wird heute eröffnet, der vollständige Start wird für nächstes Jahr erwartet. Registrieren Sie sich für einen ersten Zugang und Neuigkeiten.

Ankex kündigt die Eröffnung einer neuartigen Hybrid-Krypto-Derivatebörse an, die anspruchsvollen Handel und Transparenz mit der sicheren Selbstverwahrung in dezentralen Wallets verbindet.

Die Eröffnung erfolgt zu einer Zeit, in der die jüngsten Ereignisse das Vertrauen der Anleger erschüttert haben und den bedeutenden Kompromissen, die Anleger beim Handel an zentralen oder dezentralen Kryptobörsen bezüglich Sicherheit und Leistung in Kauf nehmen müssen, vermehrt Aufmerksamkeit geschenkt wird.

Während zentralisierte Börsen in der Regel eine höhere Liquidität, geringere Latenzzeiten und engere Spreads bieten, sind Anleger dort gezwungen, ihre Gelder einem börsenverwalteten Wallet zu überlassen, das anfällig für Hacking und Fehlverhalten ist.

Das Hybridmodell von Ankex löst dieses Dilemma und ermöglicht einen Hochleistungshandel auf Basis sicherer Selbstverwahrung, einem der Hauptvorteile dezentralisierter Börsen.

Beim Handel auf Ankex bleiben die Vermögenswerte der Benutzer in sicheren Wallets ("Vaults"), die durch das dezentrale MPC (dMPC) von Qredo geschützt werden und sich auf dessen Layer-2-Blockchain befinden. Da auf diese Weise keine Vermögenswerte an der Börse blockiert sind, können Benutzer ihre Kapitaleffizienz maximieren, indem sie Gelder aus ihrem Vault jederzeit für anderweitig aufkommende Handels- oder Web3-Gelegenheiten einsetzen können.

Weitere Vorteile für Ankex-Benutzer sind die Echtzeit-Verifizierung der Rücklagen-Nachweise der Börsenteilnehmer und ein umfassender Liquidationsnachweis-Bericht.

Ankex wurde von einem Team erfahrener Fachleute anderer Kryptobörsen aufgebaut. Das Projekt erhielt frühzeitig Unterstützung von Qredos Investmentgesellschaft, Qredo Ventures. Die Börse wird voraussichtlich nächstes Jahr an den Start gehen, wobei die Warteliste heute geöffnet wird, damit Interessenten sich für einen ersten Zugang und weitere Neuigkeiten registrieren können.

"Angesichts der Ereignisse der letzten Wochen gibt es einen neuen Bedarf für hoch entwickelte Handelsmöglichkeiten, ohne dass man einem Dritten vertrauen oder die Kontrolle über sein Vermögen abgeben muss", sagte Alex Petryk vom Ankex Marketingteam. "Der neue hybride Ansatz von Ankex löst diese Probleme und bietet Anlegern das Beste aus beiden Welten, zentralisiert und dezentralisiert. Wir freuen uns, dass die dMPC- und Layer-2-Architektur von Qredo eine so tragende Rolle auf dieser bahnbrechend neuen Plattform spielt."

Über Ankex

Das Team erfahrener Technologen von Ankex steht bereit, die Art und Weise, wie Sie mit Krypto-Derivaten handeln, zu ändern. Ankex wurde für Investoren aller Größen entwickelt und ist eine neuartige Hybridbörse, auf der die Vorteile eines zentralisierten Handelsplatzes mit der Sicherheit, Kontrolle und Transparenz verbunden sind, die dezentralisierte Börsen ohne zentrale Verwahrung bieten. Behalten Sie diesen Bereich im Auge.

Folgen Sie Ankex auf Twitter und http://ankex.com/

Über Qredo

Qredo ist eine dezentralisierte Infrastruktur und Produktsuite für die Verwaltung digitaler Vermögenswerte, die entwickelt wurde, um institutionellen Anlegern neue Möglichkeiten in Bezug auf digitale Vermögenswerte und dezentralisierte Finanzen zu erschließen. Das Layer-2-Blockchain-Protokoll ermöglicht es Benutzern, BTC-, ETH-, BNB-Chain-, Solana-, Polkadot- und ERC-20-Token nahtlos zu übertragen und abzurechnen. Die Vermögenswerte werden durch Qredos fortschrittliche Gen 2.0-Multi-Party-Computation (MPC) gesichert, die Tier-1-Banksicherheit und institutionelle Governance bereitstellt.

Folgen Sie Qredo auf Twitter und LinkedIn

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221128005771/de/

Contacts:

pr@ankex.com