Prosimo zeigt, wie große Unternehmenskunden, darunter Fortune 100-Unternehmen, die Lösungen von Prosimo zum Aufbau einer einheitlichen Architektur für die Verbindung von Netzwerken, Diensten und Anwendungen in Multi-Cloud-Umgebungen nutzen.

Prosimo-Mitgründer und CEO Ramesh Prabagaran ist im Rahmen der Messe im theCube-Interview zu Gast.

Prosimo, das Unternehmen für Application Experience Infrastructure, gab heute bekannt, dass es auf der Amazon Web Services (AWS) re: Invent 2022, die diese Woche bis zum 2. Dezember in Las Vegas im US-Bundestaat Nevada stattfindet, ein Showcase-Sponsor ist. Auf der Konferenz ist Prosimo als Aussteller an Stand 842 vertreten und präsentiert dort seine Full Stack Transit-Lösung zum Aufbau einer einheitlichen Architektur für die Verbindung von Netzwerken, Diensten und Anwendungen in Multicloud-Umgebungen.

Prosimo, a showcase sponsor, will be exhibiting its Full Stack solution for simplifying multicloud networking during AWS re: Invent in booth #842 (Graphic: Business Wire)

Die Plattform von Prosimo vereinfacht die Orchestrierung von Cloud-nativen Diensten und stattet Unternehmen mit einer einzigen, integrierten Architektur aus, mit der sie Anwendungen in Multi-Cloud-Umgebungen, einschließlich AWS, verbinden, replizieren und skalieren können. Mithilfe von Prosimo können Kunden Cloud-Native-Konstrukte verwenden und sofort auf die neuesten Cloud-Native-Funktionen von jedem Cloud-Anbieter, darunter AWS, zugreifen, ohne dass sie ihre bestehenden Clouds umgestalten oder sich um die Verwaltung mehrerer Umgebungen kümmern müssen.

Ermöglicht wird dies durch Prosimo Full Stack Cloud Transit. Von Network Transit ausgehend orchestriert die Lösung nahtlos die Konnektivität unter Verwendung von Cloud-nativen Gateways (VNET, VPC, Cloud WAN, Transit Gateway (TGW) usw.) und Services für jede Cloud (Multi-Region, Multicloud und Hybrid On-Prem). Und App Transit versteht als Differenzierungs-Layer die Anwendung und ihre Bedürfnisse und bietet App-Native-Networking, Anwendungsperformance, sicheren Zugriff und Beobachtbarkeit.

Im Rahmen der Messe zeigt das Unternehmen, wie Prosimo Full Stack Unternehmen in wichtigen Branchen wie Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Fertigung und Einzelhandel eine Verbesserung der Time-to-Value um bis zu 90 %, eine Anwendungszuverlässigkeit von 99 %, Einsparungen bei den Cloud-Ausgaben von 60 und eine Senkung der Mean Time-to-Resolution (MTTR) um 80 %. gebracht hat.

Folgen Sie Prosimo außerdem im Rahmen der AWS re: Invent beim

theCube Interview mit Prosimo-Mitgründer und CEO Ramesh Prabagaran

Mittwoch, 30. November, 11.30 Uhr, Blue Stage

Ramesh legt dar, warum Cloud-Networking für den Erfolg von Unternehmen in der Cloud unerlässlich ist und wie ein Cloud-Native-Ansatz dazu beitragen kann, kritische technische Herausforderungen leichter zu überwinden. Zu diesen Herausforderungen gehören Konnektivität, Betrieb und Sicherheit.

Topgolf Live Packet Pushers Podcast

Mittwoch, 30. November von 16 bis 19 Uhr.

Melden Sie sich hier an.

Begleiten Sie Prosimo bei einer Gratisrunde Topgolf und bei einem Drink und hören Sie von Prosimo-Kunden, wie AWS und Prosimo den Erfolg im Bereich Multicloud vorantreiben und zu positiven Geschäftsergebnissen führen.

Über Prosimo:

Prosimo liefert eine vereinfachte Multi-Cloud-Infrastruktur für dezentrale Cloud-Journeys in Unternehmen. Unternehmen schaffen mit dem integrierten Prosimo-Stack schneller Innovationen und behalten die Kontrolle. Dieser Stack vereint Cloud-Networking, Leistung, Sicherheit, Überprüfbarkeit und Kostenmanagement alles basierend auf Dateneinblicken und maschinellen Lernmodellen mit autonomem Cloud Networking, um Komplexität und Risiken zu verringern. Cloud-orientierte Unternehmen, unter anderem F100, haben Prosimo eingeführt, um erfolgreich umsatzsteigernde Anwendungen bereitzustellen, die betriebliche Effizienz zu steigern und positive Geschäftsergebnisse zu beschleunigen. Prosimo erhält Venture-Unterstützung von namhaften Investoren wie General Catalyst, WRVI Capital und Blackrock. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.prosimo.io.

