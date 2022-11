30. November 2022 - Aspermont (ASX:ASP, FWB:00W), der führende Mediendienstleister der globalen Rohstoffbranche, freut sich, die Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2022 bekannt zu geben.

Wichtige Finanzergebnisse

- Wachstum des Gesamtumsatzes um 17 % im Jahresvergleich auf 18,7 Mio. Dollar

- Wachstum des Bruttogewinns um 15 % im Jahresvergleich auf 12 Mio. Dollar bei Margen von 64 %

- Ausgewiesenes EBITDA-Wachstum von 40 % im Jahresvergleich auf 2,3 Mio. Dollar bei Margen von 12 %

- Normalisiertes EBITDA-Wachstum von 41% im Jahresvergleich auf 2,8 Mio. Dollar bei Margen von 15 %

- Kassenbestand zum Jahresende in Höhe von 6,6 Mio. Dollar; keine langfristigen Schulden

- Wachstum der Nettoliquidität um 42 % im Jahresvergleich auf 4,7 Mio. Dollar

Wichtige Betriebsergebnisse

- Anstieg der Mitarbeiterzahl um 10 % mit einem geplanten weiteren Ausbau der Belegschaft im Geschäftsjahr 2023

- Der Quartalsumsatz ist in jedem der letzten 25 Quartale kontinuierlich gestiegen

- Bei 75 % des Umsatzes handelt es sich nun um wiederkehrende Einnahmen, gegenüber 70 % im Geschäftsjahr 2021

- Erfolgreicher Neustart des Live-Event-Geschäfts im Geschäftsjahr 2022 mit einem Umsatz von über 2 Mio. Dollar

Alex Kent, Managing Director von Aspermont, sagt dazu:

"Wie zuvor prognostiziert, war das Geschäftsjahr 2022 ein hervorragendes Jahr für Aspermont, und zwar auf allen Ebenen. In Anbetracht der schwierigen globalen Bedingungen bestätigt unser beständiges Wachstum die Widerstandsfähigkeit unserer Geschäftsmodelle und unseres Managements, die unabhängig von den finanziellen Rahmenbedingungen Fortschritte erzielen.

Aspermont hat in jedem der letzten sechs Jahre seit dem Turnaround des Unternehmens im Geschäftsjahr 2017 Wachstum erzielt. Wir gehen in unser zweites Geschäftsjahr, in dem wir intern Investitionen tätigen - selbst finanziert aus unserem Cashflow und unseren Barreserven. Gleichzeitig bereiten wir unsere organischen Wachstumsmodelle auf eine nachhaltige und beschleunigte Periode des langfristigen Wachstums vor.

Aspermont wurde in Australien gegründet, hat eine Zweitnotierung in Deutschland und wird von London aus operativ geführt. In den nächsten Jahren wird unser Hauptsitz möglicherweise nach Singapur verlegt, und wir werden uns Nordamerika annähern. Die nächste Phase des Wachstums von Aspermont wird wahrscheinlich durch eine Notierung an der NASDAQ unterstützt werden."

Diese Mitteilung wurde vom Board of Directors genehmigt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Aspermont Limited

Alex Kent, Managing Director +44 207 216 6060

Tim Edwards, Company Secretary +61 8 6263 9100

Über Aspermont

Aspermont ist der führende Mediendienstleister der globalen Rohstoffbranche. Aspermont hat ein XaaS-Wirtschaftsmodell für den B2B-Mediensektor entwickelt, das hochwertige Inhalte an eine wachsende globale Klientel verbreitet. Dieses vielseitige Modell kann so skaliert werden, dass es neue Geschäftsbereiche in neuen Ländern und Sprachen bedient. Die zunehmende Größe des (zahlenden) Publikums von Aspermont hat eine Möglichkeit zur Datenmonetarisierung eröffnet, die das Unternehmen nun erschließt.

Aspermont notiert an der Australian Stock Exchange und an der Börse Frankfurt. Es notiert auch an der Tradegate und anderen regionalen Börsen in Deutschland. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen im Vereinigten Königreich, Australien, Brasilien, den USA, Kanada, Singapur sowie auf den Philippinen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.aspermont.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=68427Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=68427&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=AU000000ASP3Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.