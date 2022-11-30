BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR INDITEX AUF 25 (27) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BARCLAYS HEBT NEWRIVER AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 90 (85) PENCEBARCLAYS STARTET ROLLS-ROYCE MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 110 PENCEBERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR EASYJET AUF 700 (750) PENCE - 'OUTPERFORM'HSBC SENKT PROXIMUS AUF 'REDUCE' (HOLD) - ZIEL 9,50 (12,50) EURHSBC HEBT SWISSCOM AG AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 600 (565) CHFHSBC SENKT ZIEL FÜR TELEFONICA SA AUF 4 (4,20) EUR - 'HOLD'JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR GLENCORE AUF 700 (625) PENCE - 'BUY'JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR RIO TINTO AUF 6700 (6600) PENCE - 'BUY'JEFFERIES SENKT SECURITAS AB AUF 'UNDERPERFORM' (HOLD) - ZIEL 70 (105) SEKJEFFERIES STARTET SWEDENCARE AB MIT 'HOLD' - ZIEL 41 SEKJEFFERIES STARTET VIMIAN GROUP MIT 'BUY' - ZIEL 42 SEKJPMORGAN HEBT ZIEL FÜR FLUTTER AUF ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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