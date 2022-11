WIESBADEN (ots) -- Gut 55 Millionen Fluggäste 2022 an deutschen Hauptverkehrsflughäfen ins Ausland gestartet: Mehr als doppelt so viele wie im Sommer 2021, aber gut 23 % weniger als im Sommer 2019.- Spanien beliebtestes Reiseziel (8,97 Millionen Fluggäste), gefolgt von der Türkei (6,45 Millionen) und Italien (3,98 Millionen)Während des Sommerflugplans von April bis Oktober 2022 reisten rund 54,6 Millionen Fluggäste von Deutschland ins Ausland. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das 28,7 Millionen oder 111,0 % Passagierinnen und Passagiere mehr als während des Sommerflugplans 2021, der noch stark von pandemiebedingten Reisebeschränkungen geprägt war. Auch der innerdeutsche Luftverkehr (4,46 Millionen gestartete Fluggäste) legte zu, entwickelte sich mit einem Plus von 84,2 % aber schwächer als der Auslandsverkehr. Für den gesamten Luftverkehr hat sich damit die Zahl der eingestiegenen Fluggäste im Sommer 2022 mit +108,7 % gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt, auf rund 59,0 Millionen.Vor-Corona-Niveau wird deutlich unterschrittenDie Zahlen der gestarteten Fluggäste sowohl im inländischen (-61,7 %) als auch im Luftverkehr mit dem Ausland (-22,5 %) lagen im Sommer 2022 jeweils deutlich unter Vor-Corona-Niveau. Im Sommer 2019 reisten 70,4 Millionen Fluggäste ins Ausland, 11,6 Millionen flogen innerdeutsch.Spanien beliebtestes SommerreisezielIm europäischen Luftverkehr war im Flugsommer 2022 Spanien (8,97 Millionen Einsteigende) das beliebteste Reiseziel, gefolgt von der Türkei, (6,45 Millionen) und Italien (3,98 Millionen) sowie Griechenland (3,96 Millionen). Im Vergleich zum Vorjahr hat sich für Italien (108,8 %) die Zahl der gestarteten Fluggäste mehr als verdoppelt, während das Wachstum für Spanien (84,6 %), die Türkei (77,0 %) und Griechenland (42,7 %) niedriger ausfällt. Flugreisen mit Zielorten in der Türkei und in Griechenland haben dabei das Vorkrisenniveau mit einem Plus von 11,5 % beziehungsweise 11,1 % wieder überschritten, während Ziele in Spanien (-13,8 %) und Italien (- 29,2 %) jeweils noch darunter liegen.Beliebtestes Reiseziel im interkontinentalen Luftverkehr waren im Sommer 2022 die Vereinigten Staaten mit 3,79 Millionen gestarteten Fluggästen. Das waren dreimal mehr als im Sommer 2021, aber immer noch knapp ein Fünftel weniger als im Sommer 2019.Methodische Hinweise:Der Berechnung erfolgt auf Grundlage der letztbekannten Streckenziele der Einsteigenden. Die Statistik erfasst den Luftverkehr an den deutschen Hauptverkehrsflughäfen mit mehr als 150 000 Fluggasteinheiten im Jahr. Die Daten sind nicht um Kalendereffekte bereinigt.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.Pressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/5382776