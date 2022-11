Ein wichtiger Grund für das erwartete BIP-Wachstum 2023 von 1 Prozent sei die hohe Nettozuwanderung, schreibt die ZKB in einer Studie.Zürich - Die Schweizer Wirtschaft hat unübersehbar an Schwung verloren. Dennoch erwarten die Ökonomen der ZKB für das kommende Jahr keine Rezession. Derweil dürfte die Inflation wieder steigen und die SNB entsprechend mit den Zinserhöhungen fortfahren. Ein wichtiger Grund für das erwartete BIP-Wachstum 2023 von 1 Prozent sei die hohe Nettozuwanderung, schreibt die ZKB am Mittwoch in einer...

Den vollständigen Artikel lesen ...