Die DAX-Wochenmitte startet ohne Impulse vom Vortag auf gleichem Level. Ideen für die Chartanalyse am 30.11.2022 zum Monatsabschluss sind hier. Keine DAX-Entscheidung am Dienstag Für den Handel am Dienstag gab es einige Informationen zu verarbeiten. Zunächst die Proteste in China, die dann doch keine weiteren Auswirkungen auf das Marktgeschehen hatten. ...

