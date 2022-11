Das KOF Konjunkturbarometer ist im November erneut leicht gesunken und steht und steht nun bei 89.5 Punkten. Damit sinkt es zum fünften Mal in Folge.Zürich - Das KOF Konjunkturbarometer ist im November erneut leicht gesunken und steht und steht nun bei 89.5 Punkten. Damit sinkt es zum fünften Mal in Folge. Die Aussichten für die Schweizer Konjunktur bleiben in den kommenden Monaten daher getrübt. Das Konjunkturbarometer steht im November bei 89.5 Punkten und damit 1.4 Punkte niedriger als im Oktober. Die negative Entwicklung des Barometers...

