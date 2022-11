(shareribs.com) Chicago 30.11.2022 - Die Agrarfutures zeigen sich im elektronischen Handel in Chicago uneinheitlich. Die Sojabohnen können sich stabilisieren. Die Marktteilnehmer gehen davon aus, dass die Nachfrage in China steigen könnte.Die Angebotslage bei den Agrarrohstoffen bleibt weiterhin durchwachsen. Die Marktteilnehmer sehen Risiken in Lateinamerika, sowie die Folgen der Trockenheit in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...