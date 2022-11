Schwalbach am Taunus (ots) -Eltern von drei kleinen Kindern, beruflich eingebunden und immer auf Achse - die ehemaligen Profisportler Miriam und Felix Neureuther wissen, dass man im Alltag gern einmal an seine Grenzen stößt. Sich hin und wieder erschöpft zu fühlen, ist völlig normal, sobald wir neue Energie getankt haben, kommt der Antrieb meist schnell zurück. Für körperliche und mentale Energie im Alltag wurde Bion3 Energy [1] entwickelt: Bion3 Energy [1] kombiniert Bakterien der Darmflora mit Mineralstoffen und Vitaminen, die den Darm unterstützen. Mit Bion3 Energy [1] und Bion3 50+ Energy [1] vergrößert sich ab November 2022 die Bion3-Produktfamilie.Ob man nun im Berufsleben von Termin zu Termin hetzt, in der Freizeit zwischen Freunden und Hobbies pendelt oder für die Familie sein Bestes gibt - das eigene Leben kann manchmal ganz schön stressig sein. Dabei wünschen wir uns doch eigentlich nur genug Energie, um all die Dinge zu meistern, die wir lieben. Das gilt für Jung und Alt gleichermaßen. Was können wir also tun, um das Energiezentrum des Körpers mehr zu unterstützen?Eine Frage, die sich auch Felix und Miriam Neureuther durchaus stellen. Denn auch wenn die beiden aus ihrer aktiven Sportkarriere anstrengende Lebensphasen gewöhnt sind, birgt das Elternsein noch einmal ganz neue Herausforderungen. "Neben dem Privatleben als fünfköpfige Familie, sind wir auch beruflich häufiger im Einsatz. So schön dieser abwechslungsreiche Alltag auch ist - manchmal sind unsere Energiereserven aufgebraucht", gibt Felix Neureuther zu. Um ihren Energiestoffwechsel aufrecht zu erhalten, haben sie zur Unterstützung Bion3 Energy [1] für sich entdeckt - und machen sich stark für den Darm als Energiezentrum unseres Körpers.Oft unterschätzt und dabei so wichtig: Der DarmMiriam Neureuther weiß, wie wichtig eine ausgewogene Ernährung ist, um beispielsweise fit durch die dunkle Jahreszeit zu kommen. Da sie sich schon lange mit dem Thema beschäftigt, weiß sie, dass es für die tägliche Energie auch auf ein oftmals unterschätzes Organ ankommt - daher erklärt die ehemalige Profi-Sportlerin: "Es ist wirklich traurig, dass dem Darm als unser Energiezentrum oft so wenig Beachtung geschenkt wird. Dabei ist er das Zentrum des körpereigenen Verdauungssystems, in dem wichtige Nährstoffe, wie Vitamine und Mineralstoffe, aufgenommen werden. Diese spielen bei dem Energiestoffwechsel und der Aufrechterhaltung der geistigen Leistung eine Schlüsselrolle [1]. Ich freue mich, dass wir nun mit Bion3 Energy [1] dem Darm die verdiente Aufmerksamkeit schenken und ihn als das zeigen, was er ist - das Energiezentrum unseres Körpers."Multivitamine und Nahrungsergänzungsmittel wie Bion3 Energy [1] und Bion3 50+ Energy [1] wurden wissenschaftlich entwickelt, um mit Vitaminen den Darm [2] zu unterstützen und dabei zu helfen, die körperliche und mentale Energie freizusetzen. Der einzigartige 3-in-1-Komplex mit Vitaminen und Mineralstoffen trägt zu Verringerung der Müdigkeit, einem normalen Energiestoffwechsel und normaler geistiger Leistung bei. Darüber hinaus tragen die Vitamine B2 und Biotin zur Erhaltung der Schleimhäute bei, z.B. im Darm - diese sind für die Aufnahme der Nährstoffe besonders wichtig [1,2].Bion3 Energy [1] kombiniert drei Bakterien der Darmflora, mit zehn Vitaminen, darunter Vitamin C, D und das Vitamin-B-Komplex sowie vier Mineralstoffen, darunter Zink, Eisen und Magnesium, mit einer verzögerten Freisetzung einiger Vitamine bis zu 6 Stunden [4]. Bion3 50+ Energy [1] ist um zwei weitere Vitamine ergänzt und enthält insgesamt sieben Mineralstoffe. Die Tabletten haben zusätzlich eine spezielle Beschichtung, die die Bakterien der Darmflora schützt, damit sie den Darm lebend erreichen.Vom Profisportler zu Mama und Papa: Die Power-Tipps der NeureutherGemeinsam mit Bion3 Energy [1] teilen Miriam und Felix Neureuther ihre Tipps, um im Alltag mit der eigenen Energie optimal hauszuhalten:1. Beweg dich glücklich!Körperliche Bewegung verbraucht Energie, bringt aber auch den Blutkreislauf in Schwung und setzt das Glückshormon Endorphin frei. Das weiß auch Miriam: "Körperliche Betätigung ist besonders wenn der Alltag stressig ist, sehr wichtig. Dabei ist mir persönlich egal, ob ich eine Runde mit den Kindern an der frischen Luft drehe oder ein kurzes Workout mit Dehnübungen mache wenn die Kleinen versorgt sind - Bewegung macht mich glücklich und gibt neue Energie!"2. Raus aus dem "ich muss' und ab zu "zusammen genießen'Hat man das Gefühl, die Aufgaben wachsen einem über den Kopf, ist es wichtig, sich einen Moment aus dem Alltag zurückzuziehen. Das kann ein bewusster Moment für sich selbst oder auch Zeit mit den Liebsten sein. Das weiß auch Felix: "Das schönste Geschenk in unserem Familienleben ist die gemeinsame Zeit. Daher geben wir unser bestes, kleine Auszeiten möglichst zusammen zu verbringen und unsere To Dos für den Tag einmal kurz zu vergessen."3. Schlaf: #1 RegenerationsquelleIm Schlaf erholen sich Körper und Gehirn. Während Experten für Erwachsene mindestens sieben Stunden Schlaf in der Nacht empfehlen [3], reicht tagsüber oft schon ein Power-Nap von 30 Minuten, um neue Energie für den restlichen Tag zu tanken.Verzehrempfehlung für Erwachsene ab 18 JahrenBion3 Energy [1] und Bion3 50+ Energy [1] sind in zwei Packungsgrößen (mit je 30 oder 90 Tabletten) exklusiv in Apotheken erhältlich. Erwachsene können täglich eine Tablette mit einem Glas Wasser zu oder direkt nach einer Mahlzeit einnehmen. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche und gesunde Lebensweise und die empfohlene tägliche Verzehrmenge sollte nicht überschritten werden. Bion3 Energy [1] wird nicht empfohlen für Frauen, die eine Schwangerschaft planen, schwanger sind oder stillen. Menschen, die Bluthochdruck haben, gerinnungshemmende Mittel einnehmen, wegen Diabetes behandelt werden, und das Produkt zusammen mit anderen Nahrungsergänzungsmitteln oder Medikamente einnehmen, sollte vor Beginn des Verzehrs ihren Arzt befragen. Das Produkt enthält Eisen, das bei übermäßigem Verzehr durch kleine Kinder schädlich sein kann. USD, um verbraucherorientierte Innovationen voranzutreiben, die unseren Verbraucher:innen ein längeres, gesünderes und dynamischeres Leben ermöglichen.Das P&G Gesundheitsportfolio umfasst führende Marken in den Bereichen Erkältung mit WICK® und Nasivin®, Schwangerschaft mit Femibion® und Clearblue®, Zahn-und Mundpflege mit Oral-B®, blend-a-dent® und blend-a-med®, Vitamin- und Mineralstoffprodukte mit Bion3® und Vigantol® / Vigantolvit® sowie Schmerzlinderung mit Kytta®.Das Gesundheitsgeschäft von P&G hat eine der breitesten geografischen Ausdehnungen der Welt: Nordamerika, Lateinamerika, Westeuropa, CEE, Asien, Indien, Naher Osten, Afrika und Australien mit mehr als 3.500 Mitarbeitern und über 7,5 Milliarden Nettoumsatz.Über Procter & GambleProcter & Gamble (P&G) bietet Verbraucher:innen auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Braun®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head&Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Whisper® und Wick®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter http://www.pg.com und http://www.twitter.com/PGDeutschland.1 Die Vitamine B12, B1, B2, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6 & Vitamin C tragen zu einem normalen Energiestoffwechsel und die Vitamine B12, B2, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6 & Vitamin C zur Verringerung von Müdigkeit bei. Pantothensäure trägt zu einer normalen geistigen Leistung bei2 Vitamin B2 und Biotin tragen zur Erhaltung normaler Schleimhäute bei. Im Darm befindet sich eine der größten Schleimhäute. 