Mehrheit der unselbstständig beschäftigten Österreicher (44%) nutzt Weihnachtsgeld für Geschenke, 33% spart kurzfristig und 29% nutzen es für das Bezahlen der Lebenserhaltungskosten Rund die Hälfte der Befragten (54%) muss sich aufgrund der Inflation sehr bzw. eher stark in ihrem Alltag einschränken 8 von 10 Befragten machen sich Sorgen aufgrund einer möglichen Rezession Österreichs; Frauen deutlich mehr als Männer 36% der Österreicher geben an, dass sie in den nächsten Monaten Geld in Wertpapiere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...