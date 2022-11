Hannover (ots) -Anmoderationsvorschlag: Spiegelglatte Straßen, vereiste Scheiben, Dunkelheit und schlechte Sicht: Im Winter bei Eis und Schnee Auto zu fahren ist für viele eine echte Herausforderung. Wie Sie sicher und ohne ungewollte Rutschpartien durch die kalte Jahreszeit kommen, verrät Ihnen Helke Michael.Sprecherin: In der kalten Jahreszeit ist vorausschauendes Fahren angesagt. Also mit eingeschaltetem Abblendlicht, angemessener Geschwindigkeit und einem zehnmal größeren Abstand zu vorausfahrenden Fahrzeugen. Außerdem hat der Continental-Reifenexperte Andreas Schlenke noch einen guten Tipp fürs Bremsen:O-Ton 1 (Andreas Schlenke, 22 Sek.): "Das Bremspedal vor allen Dingen nicht ruckartig abrupt benutzen, sondern, soweit möglich, frühzeitig runterschalten bei Schaltgetriebe - oder eben verzögern dementsprechend bei Automatikgetrieben. Und sollte das Fahrzeug trotzdem zum Rutschen kommen, versuchen gegenzulenken und auch hier das Bremspedal nicht ruckartig betätigen, um langsam ausrollen zu können oder dem Hindernis oder der Gefahrensituation ausweichen zu können."Sprecherin: Darüber hinaus bitte vor der Fahrt immer alle Scheiben freimachen und gegebenenfalls noch Frostschutzmittel in die Scheibenwaschanlage geben. Schlecht gestreute und kaum geräumte Straßen sollten gemieden und grundsätzlich nur mit Winterreifen losgefahren werden.O-Ton 2 (Andreas Schlenke, 20 Sek.): "Winterreifen garantieren besonders bei Eis und Schnee, aber auch bei nassen Straßen und bei niedrigen Temperaturen besonders kurze Bremswege - und die Reifen behalten auch ihren Grip und ihre Flexibilität. Die gesetzliche Winterprofiltiefe ist 1,6 Millimeter. Grundsätzlich gelten die gleichen Luftdrücke wie im Sommer, die in der Tankklappe empfohlen werden."Sprecherin: Was aber nicht mehr gilt, ist die alte Regel, bei Eis und Schnee besser auf schmale statt auf breite Winterreifen zu setzen.O-Ton 3 (Andreas Schlenke, 20 Sek.): "Nein, schmalere Reifen bieten zwar bei losem Schnee Vorteile, aber wir in Mitteleuropa fahren in aller Regel auf festgefahrenen Schneedecken - und da sind eher breitere Winterreifen vorteilhaft. Von daher empfehlen wir, die gleichen Reifendimensionn zu benutzen. Das hat auch den Vorteil, dass sich der Fahrer nicht großartig umstellen muss, weil das Fahrverhalten in aller Regel sehr ähnlich ist."Abmoderationsvorschlag: Mehr zum Thema finden Sie unter www.continental-reifen.de unter dem Reiter "Reifenwissen". Und immer daran denken: Der nächste Winter kommt bestimmt!Pressekontakt:press.tires.emea@conti.de.Original-Content von: Continental Reifen GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/117646/5382932