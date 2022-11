Die Lloyd Fonds AG (LF)/LAIQON AG hat heute ihre Prognose für die Assets under Management (AuM) im GJ 22 konkretisiert. In einem herausfordernden Marktumfeld haben sich die Wachstumsinitiativen der mit GROWTH 25 gestarteten Strategie 2023/25 2.0 sehr gut entwickelt. Für das Gesamtjahr 2022 reduziert das Management die Prognose für die AuM auf EUR 5,8 - 5,9 Mrd. (bisher EUR 5,5 - 6,0 Mrd.), was ein Plus von EUR 3,7 Mrd. gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Die Analysten von AlsterResearch haben daher ihre Schätzung von EUR 5,5 Mrd. AuM für 2022 auf EUR 5,85 Mrd. erhöht. Darin enthalten sei ein anorganisches Wachstum von EUR 3,0 Mrd. und ein organisches Nettowachstum von EUR 0,7 Mrd. Neben diesem weiteren organischen Wachstum durch die innovative Plattformstrategie ist die Verbesserung der operativen Marge ein weiterer wichtiger Fokus des Managements. AlsterResearch bekräftigt seine Kaufempfehlung und ein Kursziel von EUR 10,00 mit einem Aufwärtspotenzial von 25,0%. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Lloyd%20Fonds%20AG





LLOYD FONDS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de