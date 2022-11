Rust/Rottach-Egern (ots) -Spa & Resort Bachmair Weissach zählt zu Deutschlands besten HotelsDas Experten-Gremium der "101 besten Hotels" zeichnete am Sonntag, 27. November 2022 die 101 besten Hotels in Deutschland aus:101 BESTE HOTELS 2022/2023 - Die 101 besten Hotels Deutschlands (die-101-besten.com)Dieses Jahr wählte die Jury wiederholt das Spa & Resort Bachmair Weissach deutschlandweit auf Platz 8 und ist im Tegernseer Tal damit auch die Nummer 1 der besten Hotels."Voller Dankbarkeit und Stolz freuen wir uns über die damit verbundene Anerkennung unserer Teamleistung", sagt Hotelinhaber Korbinian Kohler. "In Deutschland gibt es über 12.000 Hotels und davon sind wir in die Elite der Top 10 gewählt worden, nach nur 12 Jahren des Gastgeber Daseins.""Für unsere anspruchsvollen Gäste entwickeln wir uns weiter zu einer vielschichtigen, unterschiedlichste Interessen abdeckenden Urlaubs- und Erlebniswelt auf allerhöchstem Niveau mit vielen liebevollen Details", so Kohler.So ist das 2011 vollständig renovierte Spa & Resort Bachmair Weissach nicht nur EIN Ort, sondern erstreckt sich rund um den Tegernsee.Zu dem Spa & Resort Bachmair Weissach mit dem mehrfach prämierten MIZU ONSEN Spa, der original japanischen MIZU Sushi Bar, dem 150-Jahre alten Gasthof zur Weissach, dem Reiterhof mit Streichelzoo, dem BW Beach mit Liegewiese und SUPs, dem Levante-Grill-Restaurant Clubhaus mit Apartments in Tegernsee, dem Berghotel Altes Wallberghaus auf ca. 1.500 Höhenmeter, der Pop-Up Lodge in Wildbad Kreuth kamen dieses Jahr noch 3 weitere Neu-Eröffnungen dazu und runden die Vielfalt ab:- Unsere 11 See-Apartments Bachmair Weissach mit Private Living in der Seestraße 8 in Best-Lage in Rottach-Egern- Dem SPA/Bar/Hotel Bussi Baby in Bad Wiessee mit neuem Roof-Top Infinity Pool, großzügiger Liegefläche Innen und Außen, State of the Art TechnoGym 24h, Dampfbad und Sauna mit einzigartigem Seeblick und kreativen asiatischen Sharing Dishes im BOOM BOOM Restaurant und designten Signature-Drinks und seit August die spektakuläre multimediale Tegernseer Erlebniswelt "Tegernsee Phantastisch": Edutainment-Highlight der Weltklasse."Alles bei Tegernsee Phantastisch dreht sich um den Tegernsee als Lebensraum, die Umwelt, die Tiere, die Heimat, das Tal und dessen Traditionen", sagt Korbinian Kohler. "Zudem haben wir auch eine aus dem Europapark bekannte Virtual-Reality Attraktion".Eine absolute Neuheit stellen mit besonders vielen Lichteffekten ausgestattet der Weissach Warrior Parcours, Hochseilklettergarten, Free Roaming VR-Experience oder ein Trampolin-Bereich für Fortgeschrittene dar.Alle Hotelgäste des Spa & Resort Bachmair Weissach haben das Privileg des kostenlosen und unlimitierten VIP-Zugangs zu Tegernsee Phantastisch."Es spornt uns an, das Angebot für unsere Mehrgenerationen-Gäste ständig weiterzuentwickeln, mit ganz vielen Bachmair Weissach Glücksmomenten."Für ein Telefon- oder Vorort-Interview steht Ihnen Inhaber Korbinian Kohler gerne zur Verfügung.Bilder-Link zur gesamten Bachmair Weissach Welt:https://www.dropbox.com/sh/c6ekbjsoz97r3e7/AABJP2W7B5-2muBwYVSpnjsCa?dl=0Passwort: Presse.2022FAKTEN:2010 Eröffnung des Spa & Resort Bachmair Weissach2017 Wallberghaus renoviert und wiedereröffnet2018 Bussi Baby Hotel geht an der Start2018 Reiterhof integriert2020 Clubhaus Bachmair Weissach in Tegernsee eingeweiht2021 Wildbad Kreuth in Erbpacht genommen & Zwischennutzung als Pop-Up-Restaurant und Eventlocation gestartet2022 Bachmair Weissach See-Apartments, eröffnet im Juli2022 Hotel Bussi Baby mit Rooftop Spa und Infinity Pool, eröffnet im August2022 Tegernsee Phantastisch, eröffnet im AugustPressekontakt:Katja MankelDirector GROUP Sales, PR, MarkenkooperationenHOTEL BACHMAIR WEISSACH GMBH & CO. KGWIESSEER STRASSE 1D-83700 WEISSACH / ROTTACH-EGERNSITZ: KREUTHT +49 (0) 8022 - 278 - 525M +49 (0) 151-150-65-813katja.mankel@bachmair-weissach.comwww.bachmair-weissach.comOriginal-Content von: HOTEL BACHMAIR WEISSACH GMBH & CO. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163550/5383041